「日本製造」怎麼了？ JR新幹線出現嚴重結構疏失

日本行駛於東京與博多之間的希望號新幹線，傳出車廂鋼材結構嚴重問題。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據日本產經新聞報導，去年底一輛從福岡博多站開往東京、JR新幹線N700型列車「希望號（のぞみ）３４號」，在高速行駛期間被發現車廂底部有龜裂的現象；經JR西日本多月調查後發現，造成龜裂的主要原因，竟然是因為鋼材強度不符合規定，才造成在長期高速行駛下，出現金屬疲勞的問題。

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JR西日本更發現，發生龜裂的列車底部，原先8毫米厚度的鋼材，經大量磨損後僅剩下4.7毫米的厚度，與合約中的安全標準7毫米落差太大，才造成鋼材無力支撐。經擴大追查後，同時期有140輛同型車款都將回廠重新檢修，費用將由川崎重工全額承擔。

進入新大阪車站的希望號新幹線列車。（達志影像/Shutterstock）

出問題的140輛列車中，100輛屬於JR西日本公司、其餘46輛則屬於東海道公司名下。對此，川崎重工社長金花芳則率高層對外鄭重道歉，並自減俸祿以表謝罪。但再多的道歉，卻仍救不回對曾是金字招牌的「日本製造」嚴重傷害。

從1992年投入營運的希望號新幹線列車，命名起源自滿州國時代往返滿洲國與日治朝鮮之間的一列急行列車，是現行山陽新幹線各級列車中，時間最短、平均車速最快的列車等級，主要營運路線為東京至福岡博多站，最快僅需4小時多即可從關東抵達九州。1992年開始營運之初，原路線是東京至新大阪之間，每天兩趟往返，並使用當時最新的300系列車營運，從2007年起逐步轉用N700系列車型，2012年希望號全數換裝。

事實上，在新幹線出問題之前，日本這幾年已接連有多間傳統大廠出包，像是日產汽車（Nissan）、神戶製鋼、速霸陸（SUBARU）、安全氣囊大廠高田（Takata）以及三菱綜合材料等，都先後發生質量不佳或是偷工減料的醜聞，也讓上世紀創造出日本製造的優良名聲，在接二連三地衝擊下，開始遭到市場的質疑。如今就連曾被視為日本鐵路驕傲的新幹線，也蒙上結構安全的陰影，如何挽回大眾信心，可能才是最大的挑戰。

(中時電子報)

文章來源：「疲労破壊」が原因、川重が鋼材削り強度不足に　ＪＲ西

文章來源：のぞみ台車製造に川重の不備　140台超、薄く削る

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