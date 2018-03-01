罕見豔紅鹿子百合復育！金山美景可期

2018年03月01日 09:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用愛讓美麗的虹百和再現！瀕臨絕滅的豔紅鹿子百合於台灣非常罕見，新北市政府農業局正積極推動復育，今（107）年度更加強調公私部門永續協力，在金山海豐農場響應培育下，無償提供1,500株試管苗供農業局作在地教育推廣使用，讓豔紅鹿子百合能培養在地、在地種植。

位於金山的海豐農場透過農業行為協助政府並回饋農民，104年起響應農業局而開始培育豔紅鹿子百合，並請台灣農好科技有限公司作為專業顧問，從少量種球陸續以組織培養方式，至今已繁殖三千餘株。台灣農好科技有限公司表示，艷紅鹿子百合通常在試管中有生長和增殖兩種培養基，最快均2個月左右即可自試管中移出（稱為「出瓶」），出瓶後需要保濕馴化，約3年苗才達開花株大小。

在專家指導下一同進行，從試管中夾出小苗、清洗殘留在植株上之培養基。（新北市農業局提供）

為推廣「公民科學家」精神，農業局於本次出瓶作業特別號召在地居民共同參與，參與成員包含金山地區農會家政班員，以及萬金石海洋社區大學學員，在專家指導下一同進行，從試管中夾出小苗、清洗殘留在植株上之培養基，最後將苗依大小分類移植到穴盤中，便算完成幫小苗換新家的任務，接著先就地暫置於溫室由志工協助照顧，等苗株更穩定健壯後，再作為在地宣導推廣使用，讓更多居民共賞豔紅鹿子百合之美。

農業局表示，以在地居民組成之公民科學家參與出瓶，不僅為復育工作重要的一環，亦可從過程中學習專業知識與技術，進而提升植物相關保育及養護觀念，農業局今年度原生植物復育除了持續新植增加族群量外，將更加強地方公私部門資源整合，輔導民眾參與採種育苗，並使用自行繁殖的苗栽進行復育推廣，以達在地永續願景，農業局未來也會提供更多機會鼓勵全民參與生態保育，共同維護珍貴的生物及環境資源。

(中時電子報)