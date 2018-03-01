為養罹癌家人夜市擺攤挨罰 婦悲：一天賺不到一張罰單

2018年03月01日 10:07 中時 廖素慧

謝姓婦人持有前嘉義市長張文英核發的攤販許可證。（廖素慧攝）

謝姓婦人在嘉義市文化路夜市光彩街口擺攤約30年，家人罹癌，她擺攤養家，醫院、擺攤兩頭燒，卻屋漏偏逢連夜雨，被依違規擺攤開紅單裁罰1200元，她悲訴「一天都賺不夠繳一張罰單」，警方表示，因有民眾檢舉，經查為非市府核可設攤區，依法開罰。

65歲謝婦說，她與王姓丈夫結婚後生在文化路夜市擺攤賣炸雞，有前市長張文英核發的攤販許可證，且畫設攤位就在「文化路、光彩街口」，她靠擺攤賺錢糊口，養育2名子女長大，子女各自各成家立業。

因照顧年邁生病公婆，她休攤1年多，接著丈夫、女婿又相繼罹患癌症，她與女兒重新擺攤改賣布娃娃營生，賺取微薄收入，養家糊口，母女倆跑醫院、擺攤兩頭忙，2月25日傍晚才開始準備擺攤，卻被警方開紅單。

謝婦嘆衰，她說「擺攤賣布娃娃、小家飾用品，一天都賺不到繳罰的錢，況且整條文化路 夜市幾乎都在紅線區擺攤，卻只有對她開紅單，對她這個老婦人不公平。」

北門派出所所長周明星表示，警方執法沒有針對性，因謝姓婦人遭人不斷檢舉，警方屢次勸導不聽，經市政府建設處函示，謝婦擺攤的區域屬於紅線區，並非市府公告規畫文化路觀光夜市的合法設攤區域內，警方依法執法，依違反道路交通管理條例開單裁罰。

(中時)