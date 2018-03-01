不一樣方式慶元宵 魚池鄉仙楂腳火把繞庄

南投縣魚池鄉仙楂腳社區，昨晚以「火把繞庄」方式慶祝元宵，熱鬧且溫馨。（沈揮勝攝）

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「火把繞庄」點火傳承。（沈揮勝攝）
民眾興奮。（沈揮勝攝）
集結列隊準備出發。（沈揮勝攝）
現場狀況。（沈揮勝攝）
繞行山村。（沈揮勝攝）
模擬古代「巡更」。（沈揮勝攝）

「2018南投燈會」辦得熱鬧、集集燈會也很吸睛，但另有偏鄉聚落自辦活動營造元宵特色！魚池鄉仙楂腳近幾年元宵夜，居民老少全員出動持火把繞庄，靠著懷舊、人情味漸開知名度！今年活動提早在元宵節前兩天的228紀念日舉辦，更具溫馨、和諧雙重意義。

昨天228晚間，100多名聚落庄民加上近200名庄民親友，群聚當地信仰中心靈山宮，吃大鍋飯共進晚餐，然後持著火把列隊，徒步繞過聚落旁的投131線、名列台灣三大攝影朝聖地之首的金龍山大廣場附近小路，以類似古代「巡更」方式，回到靈山宮猜燈謎、大摸彩。

主委蕭鎮周與承辦人前養靈社區總幹事陳泰儒表示，庄內常住人口約120人，但去年包括慕名外地客總人數達到600人，已遠遠超過庄民製火把、備餐食、維持交通與火燭管控所能負荷的極限。

為安全起見，日前庄民開會決議，今年活動屬性定位為「習俗之延續」，暫定參與總人數為150人，保持特色、減低負擔，卻不失意義。往後如果人力資源較充沛，再擴大舉辦。

但仍有近200名慕名客或是庄民親友主動參與，不過火把就只準備150支，沒分配到的，就只能跟在人群喜逢其盛、歡樂隨喜。

仙楂腳「火把繞庄」，緣起2010年庄民葉政修、葉文平家族，以懷舊思維，扶老攜幼20多人，持火把從家門出發，經靈山宮繞鄰近「三塊屋」後回到庄內；過程中，這樁庄內數十年來未曾發生過的「怪事 」，讓老鄰居們紛紛開窗探頭望。

翌年元宵村長謝棟漢與警官吳錫宜，有感於聚落文化發展，建議將此夜巡活動擴大為全庄參與，獲靈山宮及鄉長陳錦倫支持、回響，參與者增為70多人；往後幾年吸引鄰村、鄰鎮民眾湊熱鬧，前年300人、去年600人，迅速爆紅。

幾年來活動的過程中，耆老卓和中、葉坤發、葉順安、謝金城等揪壯丁上山砍竹手製火把，社區媽媽鐘碧連、黃麗淑、杜素珠、洪千卉等烹飪備美食，全體動員完成任務。陳錦倫表示，仙楂腳「火把繞庄」成功經驗是社區凝聚團結典範。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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