開炸啦！鹽水蜂炮啟炮 月津小鎮現人潮

為期2天的鹽水蜂炮今天登場，上午8時舉行啟炮儀式。(莊曜聰攝)

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南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人點燃鞭炮，象徵活動正式展開。(莊曜聰攝)
不少民眾提前體驗「犁蜂炮」，直呼過癮。(莊曜聰攝)

「開炸啦！」為期2天的台南鹽水蜂炮今天登場，上午8時在鹽水武廟進行啟炮儀式，神轎、移動式炮城及參與人潮擠滿廟埕廣場及道路，不少遊客想提前體驗「犁蜂炮」的刺激，一早就全副武裝前來參與，近距離接觸，被蜂炮威力震懾，但仍直呼「好過癮！」。

台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人一早先到武廟參拜，祈求鹽水蜂炮活動順利，隨後即進行啟炮儀式，點燃的鞭炮由無人機拉升上空，代表活動正式開始，現場幾座大型炮城開始施放，神轎接著遶境，首日行程將以土庫上帝廟及鹽水外圍區域為主，到明晚元宵節達到最高潮。

「北天燈，南蜂炮」，農曆正月活動以元宵節的蜂炮做結尾，也最為熱鬧，鹽水蜂炮從早年除瘟疫的民俗傳統，成為具宗教、文化、民俗保存價值的一項活動，今天月津小鎮也逐漸湧現人潮，包括月津港燈節區、八角樓、橋南老街、鹽水武廟等處，都是主要景點，豬頭飯、意麵等小吃也是觀光客必嘗美食。

今年的「狗來富、旺旺來」主炮城號稱有60萬支蜂炮，由3座LED花燈炮城組成，將於元宵節當晚施放，而今天遶境沿途均有設置炮城，儀天宮一口氣推出羅伊消防車、月老、媽祖、史迪奇等多座炮城，將在晚間施放，精彩可期。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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