台灣男女薪資不平等 女性需多工作52天！

男女同工恐不同酬！6年來首見同酬日沒有減少的狀況。（上班族示意圖／資料照）

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男女同工恐不同酬！勞動部指出，去年我國女性平均時薪271元，男性為315元，兩性薪資差距為14％，等同女性需多工作52天才能達到與男性年薪相同，今年同酬日為2月21日，和去年相同，也是6年來首見同酬日沒有減少的狀況。

勞動部依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算（兩性薪資差距乘以365日曆天，可得女性需多工作天數），自隔年1月1日起女性需增加的工作日數，每年公布同酬日。

去年我國女性平均時薪271元，為男性315元的86％，兩性薪資差距為14％，換言之，女性較男性需多工作52天，才能達到整年總薪資相同，因此今年同酬日為2月21日，維持與去年同天。

近10年我國兩性平均時薪差距由96年18.2％下降至14％，亦即女性需增加工作天數由67天減少至52天，兩性平均薪資差距縮小4.2個百分點及減少15個工作天數；但前年我國女性平均時薪264.6元，男性為307.7元，兩性薪資差距同樣為14％，去年同酬日亦為2月21日，這也是6年來首見同酬日沒有減少的狀況。

勞動部指出，歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，去年我國為14％，低於韓國35.4％(105年) 、日本31.9％及美國18.2％；依增減幅度觀察，近10年來日本減幅最大，縮小4.7個百分點，其次為我國縮小4.2個百分點，韓國縮小3.7個百分點，美國縮小1.6個百分點。

(中時)

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