《獨家》青年開店選里長 不怕失業沒飯吃

2018年03月01日 10:12 中時電子報 吳佳晉

細心的人可能有發現，最近有不少國光號公車，打著「你要選哪里？徵村里長參選人」的口號全省跑透透，令人好奇這是哪一招;今（1）日青年陽光黨宣布，歡迎優秀青年來報名參選里長，「選上了，當里長服務里民，落選了也沒關係，繼續創業開店上班，不怕選輸失業沒飯吃」，「開店選里長」這個奇招，希望能讓全台7851個里長來個大換血。

侯友宜今天終於鬆口角逐新北市長，引爆政壇火花;除了縣市長人選備受關注之外，你我身邊的村里長選戰，前哨戰也悄悄啟動。

「開店選里長、加盟滷底撈」聯合造勢活動，今天在加盟展上熱烈展開。（青年陽光黨提供）

青年陽光黨與滷底撈連鎖（兆紅國際）今天在台北國際連鎖加盟展現場聯合舉辦「開店選里長、加盟滷底撈」聯合造勢活動，青年陽光黨秘書長桂世平指出，很多年輕人痛恨藍綠惡鬥，想改變台灣，但沒錢、沒人、沒資源，無從下手，同時，也擔心萬一選輸了，工作不保，失業沒飯吃，為了解決這些困擾，青年陽光黨特別想出「開店選里長」這個方法，來解決有服務熱誠青年的焦慮。

為了從里長開始？根據統計，全台有7851個里，其中2998個里的里長，屬於同額競選，也就是「不必選就會上」，換句話說，全台近四成的里長，因為「沒有新人來挑戰」，所以連年當選，有的老里長甚至一做做了一、二十年，這情形尤以新北市平溪、貢寮等偏鄉居多。

因為沒有新人挑戰，全台里長也普遍存在「老年化」趨勢，平均年齡61.5歲，相較於中國村官平均年齡24歲，台灣里長確實相對「資深＋銀髮」。

此外，台灣里長幾乎都是「里長伯」，女性里長比例僅14%，相對少了許多。

青年陽光黨秘書長桂世平說，開店選里長，是一個雙贏的勝選方程式。（桂世平提供）

桂世平指出，根據青年陽光黨統計分析，只要有新人出馬競選里長，一對一挑戰，通常有四成的勝選機會。

桂世平說，很多人沒有參選里長的意願，主要還是因為擔心落選之後沒有收入。

桂世平指出，青年陽光黨提供的「開店選里長」勝選方程式，可以讓優秀青年在選里長的同時，還能兼顧保有自己的一份事業，青年陽光黨與多家連鎖加盟品牌進行合作，在適當選區內開設社區型店面，由企業負責投入開店資金，再遴選合適的青年朋友擔任店長或管理幹部，負責經營工作，「選上里長，一邊做里民服務一邊開店，就算落選了，還可以繼續開店上班，等於是雙贏」。

距離年底選舉投票日僅剩大約九個月，桂世平呼籲青年都來選里長，翻轉台灣，一起用民生經濟來改變台灣。

(中時電子報)