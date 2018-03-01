「這是我人生不一樣道路！」侯友宜宣布參選

2018年03月01日 10:15 集團連線報導 葉書宏 、 葉德正 、 黃世麒 中時電子報 黃以謙 中時中時電子報

侯友宜1日宣布投入國民黨新北市長初選。(黃世麒攝)

侯友宜宣布參選，表示最虧欠家人。（葉德正攝）

侯友宜今（1日）上午10時許舉行記者會，宣布參選新北市長。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜今（1日）上午10時許舉行記者會，宣布參選新北市長，現場近百名媒體到場，侯步入會場第一句話就詢問媒體「吃飽沒？」展現十足親和力。

侯友宜表示，自己從事公務人員38年，31年當警察、7年當副市長，從來沒有選舉過，「這是我人生不一樣道路，為新北市努力！」

他說，當初念警校就是為了讓人民安居樂業，我相信秉持這個信念，可以為人民做的更多；他用台表示，自己是菜市場之子，持之以恆打拼上來，在痛苦與感動中不斷成長。「相信自己一定能當最認真的市長，能把遇到的問題一一解決。」

侯友宜也感謝不同政治熱情的長官對他的支持，才能有現在的他，他強調這個國家有很多聰明的人，而自己雖然國語、英語都不好，家人也從沒參加過政治，但他幾十年來，都在基層，看得到基層的痛苦，看得到基層的悲哀。

侯友宜強調，未來會在這個基礎上聽取更多意見，希望自己個付出可以讓下一代人過得更好。曾幾何時，政治對立、藍綠紛爭，讓人民看不見希望，侯友宜希望能幫助辛苦的人，協助好人並給他們機會，對於壞人則要嚴厲懲治。

對立與衝突改變了台灣人的本性，這不是侯友宜所樂見，希望能在新北市做起，讓台灣更好！「我愛新北市，我愛台灣，我愛中華民國！兄弟姊妹們請站出來，一起讓新北市成為最幸福的城市！」侯友宜也謙虛地說，自己不曾搞過選舉，還請大家多多指教。

關於怎麼說服家人支持參選，侯友宜表示，自己是獻身國家的男人，欠家人的實在太多，但也只能以認真做事回報他們；關於藍綠顏色的立場，侯友宜表示，自己不在乎別人怎麼看，只在乎有沒有把事情做對。

關於宣布參選的時機為民感的228周年，侯友宜說時間點只是巧合，台灣要的是「往前看」，把事情做對、做好才是本分。過去的事情，有其特定時空背景，而人只有往前走，才會進步！

(集團連線報導)