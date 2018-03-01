神秘怪霧吞沒雙北 中和民眾聞警報巨響逃離

2018年03月01日 10:36 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今晨霧鎖北投奇幻美景。（翻攝自台北之北投幫臉書）

神秘怪霧出現雙北，出門的民眾看到全都驚呆了！今（1）日清晨大台北天現異象，呈現一片白茫茫景象，靠河岸的北投、萬華地區，出現有如潑墨畫效果的奇景。昨夜中和地區不巧又發生火警，社區警報器大作，嚇得居民驚慌逃出屋外。

今早開車出門的民眾看到眼前景像，忍不住驚嘆：太美了！有民眾指出，凌晨2點、4點眼前大霧一波一波而來，霧濃得很誇張，在新北市三重往台北市忠孝橋目測，大霧能見度只剩100公尺。另有民眾目擊，在百齡橋頭的社子河堤一直到承德橋明倫高中前，也出現白茫茫的奇幻景觀。

ETtoday新聞雲報導，新北市中和甚至能見度只剩不到50公尺，隔壁建築都被吞沒，當時碰巧中正路上有住戶發生火警報案，街區響起救護車警鈴聲，引發居民驚慌失措，以為發生恐怖大火，紛紛下樓逃難。

雙北半夜起大霧原因為何？氣象局解釋，主因是風向轉為偏南風，加之水氣偏多，近地表偏冷，在空氣中水氣達飽和時，就容易產生霧氣。氣象達人彭啟明表示，未來幾天有霧與霾機會將更大一些。

親眼目擊大霧的網友也紛紛在PTT留言，「剛剛在這迷霧中跑步 超爽」、「晚上10點騎車經過三重河堤也是大霧一片啊，要變好天」、「早上騎車超可怕的」、「昨天起霧真的很誇張，在台北市士林停一下車出來 後照鏡都是水氣」、「還以為是大霧觸發煙霧警報器」、「河堤的能見度不到10公尺」、「昨天我也真的以為哪裡失火 下雨空氣還髒爆」。

(中時電子報)