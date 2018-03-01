陸054A護衛艦往返日本海域 日軍機掃雷艇全程跟蹤

從日本防衛省公布的照片中可見，該艘解放軍護衛艦舷號為「549」，也就是解放軍東海艦隊的「常州號」導彈護衛艦。(圖/日本防衛省統合幕僚監部)

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中時電子報

中國和日本在日本海的角力近日越演越烈，就在2天前日本防衛省才稱，解放軍的運-9電子偵察機首次從對馬海峽和朝鮮半島之間通過，進入日本防空識別區。接著又表示解放軍一艘054A型護衛艦經過對馬海峽駛入日本周邊海域，日方也因此派出P-1海上巡邏機及掃雷艇跟蹤。

據日本防衛省統合幕僚監部28日指出，解放軍海軍一艘054A型護衛艦，26日在經過對馬海峽西南偏西約70公里處，被日本海上自衛隊厚木海軍航空基地的P-1海上巡邏機，及下關基地隊第43掃雷隊下轄的「宇久島號」掃雷艇發現。

日本防衛省公布運-9電子偵察機進入日本防空識別區照片。(圖/日本防衛省統合幕僚監部)

從日本防衛省公布的照片中可見，該艘解放軍護衛艦舷號為「549」，也就是解放軍東海艦隊的「常州號」導彈護衛艦。該艦經對馬海峽北上，一度進入日本海，直到28日才從對馬海峽南下返回東海。

解放軍東海艦隊的「常州號」導彈護衛艦，是解放軍海軍第8艘054A型護衛艦，於2011年5月入列，有較強的遠程警戒和防空作戰能力。

而這也不是月內中日軍力第一次在日本海的角力了，日本防衛省才在27日指出當天上午解放軍一架運-9電子偵察機進入日本防空識別區，日媒也表示這次解放軍軍機從對馬海峽和朝鮮半島之間通過尚屬首次。

(中時電子報)

文章來源：中国海軍艦艇の動向について（統合幕僚監部ホームページ）

文章來源：Chinese Fighter Violates South Korea's Air Defense Identification Zone

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