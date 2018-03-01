罕見！婦女晚婚罹子宮內膜癌 竟懷孕生2胎

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主任蔡永杰呼籲，晚婚、不孕，都可能使得子宮內膜癌的罹病率增加。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

36歲張小姐結婚6年無法懷孕，本身月經很不正常，2、3個月來一次是家常便飯，一整年不來也不足為奇，為求受孕找上奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主任蔡永杰做試管嬰兒，發現竟罹患子宮內膜癌第一期初期，經過取卵手術，植入3個胚胎並冷凍剩下2個，順利於2015年底、2017年接連生下2胎，非常罕見。

蔡永杰說，多囊性卵巢併發子宮內膜癌的婦女順利懷孕成功經驗，在國內可說是難得而罕見的，相信可提供日後有類似病症的病人做為治療參考。

蔡永杰指出，國人晚婚趨勢造成不孕症越來越多，晚婚、不孕，都可能使得子宮內膜癌的罹病率增加，尤其，近年罹患子宮內膜癌年齡層有年輕化趨勢，導致40歲以前不孕且罹子宮內膜癌的患者增加，有些婦女往往在尚未生育就被確診罹患子宮內膜癌，不得不接受子宮切除，終其一生永遠喪失生育能力，衍生遺憾。

他說，由於早期子宮內膜癌沒有明顯症狀，且沒有像抹片那樣有效的檢查可篩檢子宮頸癌，因此，病人本身要早期發現並不是件容易的事。

蔡永杰指出，2012年起，子宮內膜癌發生率已經超越子宮頸癌，成為台灣女性生殖道最常見的惡性腫瘤，子宮內膜癌的治療方式主要以手術切除子宮為主，再視癌症情況輔以放射線治療、化學治療與荷爾蒙藥物治療。以張小姐為例，類似症狀不但做不成試管，恐怕連子宮都要拿掉，幸好病理報告出來，張小姐子宮內膜癌是第一期的初期，只要子宮內膜保護的好，還有機會懷孕。

蔡永杰呼籲，所有女性朋友若有陰道異常出血、經血量不正常增多、月經週期好幾個月才來一次等現象要及早就醫，以確定病因及早治療，千萬不要輕忽異常的陰道出血。

(中時)

天然物分子可對付細菌抗藥性 中… 暖暖春日 中醫師：春季是養肝的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。