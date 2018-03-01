宏都拉斯前第一夫人貪污遭逮 750萬來自台灣

我邦交國之一、宏都拉斯前第一夫人蘿莎（圖中綠衣者）因涉嫌侵佔公款遭警方逮捕。（圖/美聯社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，位於中美洲、台灣長年邦交國之一的宏都拉斯（Honduras），近日驚傳前總統波爾菲里奧·羅柏（Porfirio Lobo）的妻子蘿莎（Rosa Elena Bonilla），因涉嫌侵占數百萬美元公款，遭該國警方於首都德古西加巴（Tegucigalpa）以東的家中遭到逮捕。宏國最高法院表示，蘿莎侵佔的公款明細中，包含了2013年台灣以人道醫療與救貧名義、向宏都拉斯捐贈的25.5萬美元（約748.2萬台幣）慈善捐款，也成為這位前第一夫人中飽私囊的一部分。

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現年51歲的蘿莎，出生於宏國首都德古西加巴，是一名室內設計師。1990年進入時為國會議員的羅伯辦公室，擔任其私人秘書多年。兩人相識相戀2年後結為夫妻，育有3名子女。隨著夫婿2009年二度挑戰總統大位成功，蘿莎躍居宏國第一夫人。夫妻兩人曾於2010年訪問台灣，得到馬英九前總統親自宴請接見，並獲贈「立法院國會外交榮譽獎章」。

宏都拉斯前總統羅伯（圖左二）與夫人蘿莎（圖左），於2010年訪問台灣、拜訪當時的台北市長郝龍斌（圖右二）。（中時資料照，王遠茂攝）

宏都拉斯前總統羅伯（圖右）與夫人蘿莎（圖左）。（圖/美聯社）

宏國反貪腐及逍遙法外任務團（MACCIH）負責人卡德隆（Ana Maria Calderon）在記者會中表示，前第一夫人蘿莎的辦公室涉嫌在2011至2014年期間共侵占400萬美元（約1.17億台幣）公款。檢察官也懷疑，蘿莎亦侵佔了33萬美元（約968.3萬台幣）、原準備替宏國貧困兒童購買鞋子、衣服與食物的慈善款項。

立法院長王金平（前排右）16日主持歡迎宏都拉斯共和國總統羅柏（前排左）蒞院訪問。（王遠茂攝）

在母親被逮捕之前，蘿莎與羅伯的兒子法比歐（Fabio Lobo），則是因為去年攜帶古柯鹼（cocaine）入境美國，遭到美國法院重判24年有期徒刑，讓這個前宏都拉斯第一家庭支離破碎。

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(中時電子報)

文章來源：Wife of ex-president of Honduras arrested on graft charges: officials

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