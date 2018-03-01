組頭20天賺300萬 警搗破新竹流動賭場

警方搗破流動賭場。（徐養齡翻攝）

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警方搗破流動賭場。（徐養齡翻攝）

新竹27歲范姓男子看準過年期間民眾口袋「麥克麥克」，組成流動賭場在新竹縣、市橫行，20天就抽頭300多萬，趁228假日打算再下一城，不料被警方盯上，逮捕范男等22人，氣得他大罵「衰死了！抽頭金都還沒拿到就被抓！」

警方調查，農曆春節期間，民眾習慣小試手氣，除了家庭衛生麻將外，地方流動賭場也異常熱絡，范男看準這波「商機」，準備簡易型賭桌、天九牌具、麻將筒子等，在大新竹地區擺流動賭場，果然吸引大批賭客，每晚川流不息，賭金流動動輒破百萬。

28日午夜，市警第三分局偵查隊長陳玉霖在轄區巡邏，在東華路口停等紅燈時，發現一旁大樓一樓的毛玻璃內有一群人站在桌前，形跡相當可疑，懷疑是聚眾賭博，遂回隊上召集人馬，與分局長李俊德一行近20人前往查緝。

為防打草驚蛇，警方先由陳玉霖假冒成賭客入內，此時賭場已移到地下一樓，陳下樓後確認賭場無誤，調派人手下樓逮人，大喊「警察，不要動！」聚賭賭客一聽到有警察，紛紛想溜，但警方已將入口包抄，猶如甕中之鱉。

組頭范男等22人全數落網，被起出賭金13萬餘元及天九牌賭具、帳冊等，訊後依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁罰。

據悉，范男為躲警方查緝，隨時準備監視器鏡頭及主機，只是當晚可能賭場太熱絡，見錢眼開完全忘了注意門外環境，28日鐵捲門拉一半就倉促開賭，反而被警方眼尖盯上，他透露從2月至今已擺了13場，一場抽頭24萬，不料這場連抽頭金都還沒拿就被逮，實在「衰爆了！」

(中時)

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