國軍被糟蹋！吳斯懷怒批：蔡英文不表態就是認同國軍都是垃圾

蔡英文總統。（資料照，姚志平攝）

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中時電子報

「fetn蠻番島嶼社」在慈湖潑漆又撕毀國旗，而該社團發言人郭潤庭也被翻出，過去曾在空軍戰機失事時，公開批評「ROC國軍都是垃圾」等言論。陸軍中將副司令退伍的吳斯懷點名總統「蔡英文」請問你是哪一國總統？蔣公陵寢被如此羞辱、國軍被這樣糟蹋，如果你們不公開表態，就是認同這種言論與行為。

吳斯懷在臉書發文表示「fetn蠻番島嶼社」發言人郭潤庭等獨派人士，完全不接受「中華民國」。2015年9月，空軍官校AT-3教練機撞山失事，兩名飛官殉職，她在臉書寫到，不能認同這種行為，因為ROC國軍就是捍衛黨國系統，「真的在捍衛台灣的才叫英魂，否則就只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜，硬該夕鶴。」她並強調，自己不只是針對KMT（國民黨），而是ROC國軍都是垃圾。

吳斯懷開炮質疑，請問蔡英文你是哪一國總統？請問嚴德發你是哪一國國防部長？請問邱國正你是哪一國退輔會主委？蔣公陵寢被如此羞辱？國軍被這樣糟蹋！如果你們不公開表態，就是認同這種言論與行為「中華民國國軍都是垃圾」、「犧牲的空軍飛行員只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜，硬該夕鶴。」中華民國國軍絕不會為台獨而戰，呼籲國軍袍澤一起站出來公開表態支持。

(中時電子報)

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文章來源：吳斯懷 臉書

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