國內首宗！雄獅36萬筆個資外洩 消基會提團體訴訟求償363萬

消基會以雄獅旅行社個人資料外洩，導致消費者遭受詐騙，提出民事損害賠償，總金額363萬。（李文正攝）

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雄獅旅行社在去年5月間，發生個人資料外洩，導致客戶訂購的旅遊商品內容資料，落入詐騙集團手中，歹徒以提款卡解除設定為由，詐騙數萬元到68萬元不等，被害人有24人。消基會為此對雄獅旅行社提出民事損害賠償的團體訴訟，求償總金額363萬9592元。

雄獅旅行社在去年5月間，發生個人資料外洩，導致客戶訂購的旅遊商品內容資料，落入詐騙集團手中，歹徒以提款卡解除設定為由，詐騙數萬元到68萬元不等，被害人有24人。消基會為此對雄獅旅行社提出民事損害賠償的團體訴訟，求償總金額363萬9592元。

消基會今（1日）上午到士林地方法院內湖簡易庭提靠，負責案件的律師陳潼彬指出，詐騙集團明確說出被害人訂購商品內容，取得消費者信任，以為真的是員工疏失，信用卡被連刷12次，為了解除設定，聽從電話指示到提款機前解除設定，遭詐騙數萬元不等。

被害人從去年3月間開始，直到5月23日雄獅旅行社才發現資料外洩，一直到現在都還有消費者接到電話，36萬筆都落入詐騙集團手中，包括旅客姓名、電話、購買商品等。

陳指出，雄獅旅行社聲稱自己也是被害人，公司電腦遭到入侵，僅願意賠償2000元折價券，以及1年內享有員工價的優惠，消費者不願接受，委由消基會提起團體訴訟，向雄獅旅行社求償。

消費者共有18人受騙，其中6人沒有實際的損失，總共24人向雄獅旅行社提出精神慰撫金，每個人2萬元，包括被騙損失金額，總共363萬9592元。

消基會董事長游開雄表示，雄獅旅行社個資外洩是首宗以個人資料保護法提出的團體訴訟，為了是提醒《電腦處理個人資料保護法》自1995年公布實施後，大多認為外洩是他人不法犯行，企業本身不須負擔法律責任，提出民事求償，就是要企業更加注意個資保護，讓資訊安全得到更好的保護。

(中時)

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