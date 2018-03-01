MLB》復活？「黑暗騎士」哈維飆速154KM

「黑暗騎士」哈維重新再出發，春訓首戰飆速96英里。(美聯社)

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中時電子報

大都會「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)近年因傷所苦、動輒100英里球速不復見，去年還因宿醉缺席練球，引起不小的風波，不過他新球季首場先發，有好的開始，哈維今(1日)春訓先發初登板對戰勇士，投2局失1分，最快球速已能催到96英里(約154公里)。

哈維生涯前三季表現傑出，被期待成為大都會的救世主「黑暗騎士」；然而，他2013年後因傷所困，先動韌帶移植手術，2016年又因胸廓出口症候群動手術。哈維經2次手術，球速不再能輕鬆飆上100英里，近2年投得掙扎；他去年右肩受傷，還違反隊規遭球團禁賽3場。

大都會去年季後撤換總教練，改由前印地安人投手教練卡拉威(Mickey Callaway)接手；有這名擅帶投手的教頭在陣，哈維似乎有望觸底反彈。哈維此役春訓首度先發，用38球投2局挨2安、失1分，另有1保送跟2次三振。

「這是個完整的新球季。」哈維表示，他不打算再談論去年，也不想跟過去做比較，這場比賽投球動作很不錯，對這樣的結果感到相當興奮。哈維最快球速96英里，另有4球達95英里，三振也都靠速球取得，展現近年低迷中少見好狀況，滑球也有86英里。

卡拉威也讚賞哈維此役的速球，感覺尾勁十足，「當看到像弗里曼(Freddie Freeman)這樣的強打揮棒揮慢，你會明白自己某些事情做對了。」卡拉威期許外界，別再把哈維當做英雄般的超級英雄，他們不需要「黑暗騎士」，只要很棒的第4號先發投手。

「我們想仰賴哈維。」卡拉威現在除了狄葛朗(Jacob deGrom)跟辛德加(Noah Syndergaard)確定進輪值，剩餘的先發名額都開放競逐，「我們需要能有10、11名投手能用。」哈維則再度強調，他不再想著去年，專注在眼前，「我很健康，且準備好上場一搏。」

此役哈維投2局後退場，大都會投手群接力上陣，只再讓勇士拿到3分。雖打完前7局，大都會以3比4落後，不過最後9上斬獲3分逆轉，終場6比4贏下熱身賽第3勝，勇士則吞第4敗。

(中時電子報)

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