為新南向培育人才 新住民子女國際產學專班8月上路

2018年03月01日 11:37 中時 林志成

因應新南向政策，教育部國教署研擬「補助高級中等學校辦理新住民子女國際培力產學專班實施要點」，今年8月起，補助高職辦理新住民子女產學專班，提供新住民子女發揮特有語文優勢，成為企業團體前往東南亞開疆闢土的先鋒人才。

政府推動新南向，台商於東南亞開疆闢土、擴展生產事業的版圖，不過他們卻苦無人才，時常向教育部反應，希望政府能培養台灣學生或新住民學生成為他們在東南亞據點的幹部人才。

據統計，94學年度至106學年間，國民教育階段新住民子女學生數自6萬258人大幅增加至18萬1301人。現在國中小教育階段，大約有1/10的學生是新住民，教育部要培育這批族群，讓他們成為我國新南向的重要助力。

教育部國教署組長蔡志明說，高職、技職校院及在東南亞設廠的台資企業成為一個組合，在高職開設「新住民子女國際培力產學專班」，校內新住民學生的實習時間，就到這個專班來，可能是到對應的技職校院進行訓練課程，或到合作的企業實習。

蔡志明說，高職申請辦理「新住民子女國際培力產學專班」，每班收40個學生，教育部補助開辦費50萬元，有興趣的學校可提出申請。目前高雄中山工商、正修科大及彰化達德商工、建國科大等兩個組合，都已找到廠商合作，會將校內的越南學生集合起來開設「新住民子女國際培力產學專班」。

蔡志明表示，新住民學生在高職讀了「國際培力產學專班」，他們之後以進到相對應的技職校院為主，畢業後則由合作企業有系統地外派到海外（東南亞）的生產據點，能立刻成為基層的管理幹部。

(中時)