新北最大！青少年圍棋公開賽1526選手參賽

2018年03月01日 11:38 中時 葉書宏

第12屆南山盃青少年圍棋公開賽在新北市南山中學舉辦，來自全國的1526位小棋手齊聚參賽。（葉書宏翻攝）

第12屆南山盃青少年圍棋公開賽在新北市南山中學舉辦，來自全國的1526位小棋手齊聚參賽。（葉書宏翻攝）

第12屆南山盃青少年圍棋公開賽在新北市南山中學舉辦，來自全國的1526位小棋手齊聚參賽。（葉書宏翻攝）

第12屆南山盃青少年圍棋公開賽在新北市南山中學舉辦，來自全國的1526位小棋手齊聚參賽。（葉書宏翻攝）

第12屆南山盃青少年圍棋公開賽在新北市南山中學舉辦，來自全國的1526位小棋手齊聚參賽，除爭取30萬總獎金外，現場同時設有21公尺乘20公尺，每個棋子直徑達90公分的全國最大的圍棋棋盤，擺放詰棋題目讓小選手從中解題。

當天比賽將從早上九點至下午五點結束，依不同棋力分為從年紀最小的「幼幼組」、「入門組」、「級位組」、到實力最強「段位組」等36個不同組別，報名人數分別是幼幼組72人、入門組227人、級位組558人、段位組有669人，據以往辦理經驗其中六、七段的121人，為分出高下都會鏖戰近9小時一直到下午6點，十分激烈。

參賽選手及家長可以用手機上網連結南山中學首頁點選南山校園新聞台，或是上Facebook：南山校園新聞台，或是直接拿取手機掃描QR-code；倘若手機沒有上網功能，也可以到服務台使用平板電腦查詢，可立即得到最新的成績戰況，十分迅速方便。

(中時)