租屋網路化 全國高中職納入「雲端租屋平台系統」

2018年03月01日 11:40 中時 林志成

為因應數位趨勢，教育部委託虎尾科大研發「雲端租屋平台系統」，除了既有200多所大學的校外租屋資訊外，最近也將全國高中職納入，期於高中端先行培養學生使用本系統的概念，未來進入大專院校能優先選擇具安全消防設備及價錢合理賃居住所。

學生在外求學，賃居權益與居住安全，是家長最關切的事。有鑑於此，教育部為強化學生校外賃居安全作為，訂定「推動高級中等以上學校賃居服務實施計畫」，推動「建構校外賃居服務平臺」、「暢通賃居糾紛協處管道」及「推動外宿學生安全認證」3大面向，落實學生校外賃居服務工作。

因應數位雲端趨勢，教育部委託虎尾科大研發「雲端租屋平台系統」，提供全國大專校院與高中職校外租屋資訊與及時校外賃居管理功能。相關功能琳瑯滿目，甚至提供賃居住所周邊易肇事路段資訊，以避免賃居學生因路況不熟而發生校外交通事故。

教育部表示，這個系統的內之認證合格建物皆經由各校及地方政府完成賃居評核，以有效降低賃居安全意外事件，並可減少碰到不肖房東及租賃相關糾紛問題。

教育部每年定期辦理「雲端租屋平台系統」線上實作說明會，藉由研習，深入了解系統實務操作問題、定期更新資訊及系統介面。使家長及學生能更便捷的尋找到合格的校外租屋處，以期達到最佳使用效益，達到保障學生校外賃居安全政策目標。上網搜尋關鍵字「雲端租屋生活網」。

(中時)