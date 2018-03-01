I罩杯開中門被嫌下垂 波帝召集乳神「美死了覺得驕傲」

洪蓉在森林裡大開中門，露出超霸氣事業線，但竟被嫌下垂。(取材自洪蓉臉書)

友善列印
中時電子報

拍攝電玩廣告出道、原藝名馬友蓉的女星洪蓉，臉蛋美艷的她，以胸前一對I罩杯豪乳聞名，有「I級艷后」、「波帝」等封號，而近1年多來，洪蓉旅居泰國，但仍頻上社群網站更新近況與美照，跟粉絲保持互動，而多數網友讚嘆她的火辣身材，然也有人酸言她美乳下垂，讓女神感到超委屈！

洪蓉拿2次元波神當例子，表示自己胸型跟她們差不多，覺得很是驕傲。(翻攝自洪蓉臉書)

洪蓉日前在臉書貼出疑似解開前扣式胸罩、僅穿黑蕾絲薄罩衫的養眼照，超飽滿乳量與深邃事業線讓粉絲直呼噴鼻血，但也有人看了不滿意而批評，洪蓉無奈轉貼相關新聞，強調自己的胸部是純天然，「只有真胸才呈現自然水滴形，並非只有大胸才會垂，垂是胸的pp點在很下面，只要有年紀任何胸型都會垂」，

直呼真胸錯了嗎？「我又不是故意要那麼大」。

洪蓉文末更標籤了「不能罵人醜罵人胖但可以說人家胸大噁心的社會」、「私心真的很可怕」，之後又貼出自己跟《航海王》娜美、蛇姬女帝等2次元夢幻波神拼貼照，苦笑說：「這樣叫做垂嗎？如果是我還蠻喜歡的，美死了～覺得驕傲」，而大多數粉絲選擇留言力挺，表示每個人審美觀不同，但「我自己是覺得這樣是最美的!!!!!加油加油!!支持~~~!!」，也說「不會垂的都是假奶」，覺得洪蓉美呆了。

(中時電子報)

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