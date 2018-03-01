台大宅王張彥文砍死女友案愈判愈輕 無期變15年徒刑

情殺女友的「台大宅王」張彥文。（本報資料照片）

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中時
中天新聞／李昱菫
台大宅王殺女友 今高院更一審宣判15年徒刑

「台大宅王」張彥文，4年前當街砍殺林姓前女友47刀，發生震驚社會的情殺案，張二審與被害人父母1145萬和解後，從一審無期徒刑獲減輕改判合併執行21年6月徒刑後，最高法院認為要查明是否預謀犯案，撤銷發回更審，台灣高等法院更一審1日宣判，合議庭認定張彥文犯案前就有「同歸於盡」念頭，確為預謀犯案，考量他有悔意且已和解，依殺人罪判張彥文有期徒刑15年，褫奪公權6年。可上訴。

狠殺女友47刀 愈判愈輕…台大宅王 無期改判21年6月
台大宅王為何獲輕判 法院理由在這裡

張彥文行凶前後，還犯強制、侵入住宅及恐嚇等罪合併判刑1年，可易科罰金36萬5000元確定。

另犯2個強制性交罪各判刑3年2月；侮辱屍體判刑7月部分，這三罪經最高法院駁回上訴已定讞；高院裁定合併執行執行有期徒刑6年5月。本案未來確定後，將與這些已判決確定的各罪合併定執行刑，張彥文的刑度約在21年徒刑上下。

33歲張彥文，就讀台大期間參加電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」稱號，畢業後任職會計師事務所，2014年3月與透過網路認識的22歲林女交往後，林女覺得彼此觀念差異太大，加上張男太黏人，同年8月雙方感情陷入低潮。張男為求挽回，同年9月安排同赴日本旅遊，卻懷疑林女劈腿，林女否認但要求分手，雙方爭吵，張男竟在當地兩度性侵林女得逞，回台後兩人分手，張男以備用鑰匙擅闖林女住處，並以握有林女裸照為由要求發生關係被拒。

2014年9月22日，張彥文埋伏在林女住處附近，見她出門上班，立刻持刀上前當最後一天男女朋友，林女驚慌尖叫，張男失控狂砍林女頭、胸47刀致死，張行凶後吻屍再自砍頸部企圖輕生，被路人報警逮捕送醫。

(中時)

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