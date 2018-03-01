侯友宜辭官參選 綠委張宏陸：將受最嚴格檢驗

侯友宜宣布參選新北市長。（本報系資料照）

友善列印
中時

侯友宜辭官參選新北市長，民進黨蘇系立委張宏陸強調，雖然侯目前的民調最高，但畢竟是第一次參選，現在檢驗才剛開始，「他的過去、現在、未來都將受到最嚴格的檢驗。」

綠委張宏陸認為，侯友宜第一次選舉，所以有些事情他必須要多所斟酌，像他宣布的地點就在市政府，他的對手會以這一點來攻擊他。這是一個不漂亮的起手式，他應該在其他的地點，我相信跟他競爭的人，會用這一點持續的攻擊他

綠委蘇巧慧說，侯友宜宣布辭職參選是一個公平競爭的開始，也希望未來侯副市長確實不是利用市府的資源，和其他人做一個公平的競爭。她強調，其實侯副市長也說這是他人生第一次參選，做一個候選人就是要過去、現在、未來都受到最嚴格的檢驗，現在檢驗才剛開始。

媒體詢問，民進黨會否推出最強人選？基層是否持續勸進前縣長蘇貞昌？張宏陸表示，民進黨當然也會推最強的候選人，而吳秉叡的民調已經是綠營宣布參選的幾位候選人之中最高者，並保持了好幾個月。雖然現在與侯友宜仍有差距，但因為民進黨提名的期程是在四月，一定會推出最合適的候選人。

張宏陸說，確實有很多人也希望蘇前院長能夠參選，不過在基層他所遇到的，也有很多人說要支持吳秉叡，讓吳秉叡代表民進黨來參選。

蘇巧慧則指出，爸爸對新北的感情真的很深，他也絕對不會放著新北不管，所以這段時間以來，一直全力支持吳秉叡，就是希望中生代可以扛起這個重擔，為新北風華再現，這是他不變的想法。媒體又問是否不排斥抬轎變坐轎？蘇巧慧僅表示會全力支持吳秉叡。

(中時)

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