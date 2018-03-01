全台警局最後一座蔣公銅像在基隆 議員要求2個月拆除

基隆市議員游祥耀要求市府與警方將位在基隆市警局的「全台警局最後一座蔣公銅像」於2個月內拆除。（張穎齊攝）

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基隆市議員游祥耀指出，基隆市境內尚有10尊蔣公銅像，經過去年促轉條例通過後，公家單位更不應該出現蔣公銅像，要求2個月內通通拆除。（張穎齊攝）
針對基隆市議員游祥耀（左）要求2個月內拆除蔣公銅像，基隆市警局主秘廖誌銘（右）表示將盡速辦理移置桃園兩蔣文化園區。（張穎齊攝）
位在基隆市警局的「全台警局最後一座蔣公銅像」將面臨被拆除危機。（張穎齊攝）
基隆市議員游祥耀要求市府與警方將位在基隆市警局的「全台警局最後一座蔣公銅像」於2個月內拆除。（張穎齊攝）

每逢228，蔣公銅像的存廢就要被拿出來吵一番，基隆市議員游祥耀今（1）日上午10時許在基隆市警局召開記者會，要求市府與警方將位在基隆市警局的「全台警局最後一座蔣公銅像」拆除，此外包括基隆市境內總共10尊的蔣公銅像都要在2個月內拆除，對此警方也表示，已研議移置桃園兩蔣文化園區。

「全台警局就只剩基隆這一尊在這邊負隅頑抗！」游祥耀表示，昨天他接獲228有關人士跟他反映，基隆往年發生嚴重的屠殺事件，且去年政府已通過促轉條例，公家機關理當不存在威權時代的象徵，可如今位在基隆警局的蔣公銅像卻動都沒動，應該拆除。

游祥耀說，目前基隆總共有10尊蔣公銅像，其中公家機關有2尊，1尊在警局、1尊在信義國小，但每逢228時，蔣公銅像的存在就會刺激到民眾，還要耗費警力看守，導致發生數次「毀蔣」的事件，更應該拆除，加上現在法律通過，若市府在不作為，那必須檢討。

游祥耀細數基隆發生的「毀蔣」事件，他指出，去年有某教授就在基隆火車站前面破壞銅像，而位在獅球嶺的蔣公石像也被砍頭，甚至還發生過一群年輕人到中正公園觀海亭前朝銅像潑漆，不過當時法院判決結果出爐，以「言論自由」為由判這群年輕人無罪。

游說，這些事件都會造成社會不安定，也對學子的教育有不好影響，警方也需要一直提高警覺，所以要求市府與警方在2個月內將基隆的10尊蔣公銅像通通拆除。

對此，基隆市警局主秘廖誌銘表示，警局立場和市府一致，任何政治塑像不可出現在公共空間、機關和教育場所，如今各縣市警局內部也不存在銅像，已研議盡速辦理，將移至桃園兩蔣文化園區。

(中時)

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