NBA》杜蘭特返鄉轟32分 勇士退巫師4連勝

2018年03月01日 11:36 中時電子報 黃及人

本季唯一1次回到家鄉華盛頓打球，杜蘭特當然想在鄉親父老面前好好表現一下！靠著杜蘭特攻下全場最高32分，另有6籃板、4助攻，勇士1日在客場以109比101力挫巫師，勇奪4連勝，這波連勝當中平均勝分高達15.3分。

雙方打到最後3分鐘，巫師靠著馬基夫莫里斯連取4分，一度追到只差6分，場上局勢逐漸緊張，不過伊戈達拉先在最後51秒兩罰俱中，接著換成柯瑞貢獻4罰也都命中，總算撲滅巫師的反撲氣焰，順利拿下最近的4連勝。

除了返鄉打球的杜蘭特火力全開，柯瑞表現也不輸隊友，貢獻25分、5籃板及3助攻，伊戈達拉替補拿下14分、7籃板，克雷湯普生13分，身陷技術犯規危機的卓雷蒙格林忍住壞脾氣，拿下11分、11助攻與6籃板。

不同以往NBA總冠軍隊造訪華盛頓期間，都會前往白宮接受美國總統表揚的慣例，勇士全隊表決通過放棄前往白宮，最後改成找來杜蘭特家鄉孩童，一起前往博物館參觀，杜蘭特說：「感謝勇士對我與我的同鄉小孩的照顧。」

巫師得以緊咬比分的關鍵人物是波特，他拿全隊最高29分，歐布雷17分，莫里斯16分、9籃板，可惜巫師主力射手畢爾手感奇差，上半場竟然7投0中，最後投15中3，僅拿8分，是巫師無法扭轉戰局的頭號罪人。

(中時電子報)