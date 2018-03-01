和搭檔沒默契 阿Ken當評審：選秀也會看走眼

2018年03月01日 12:15 時報周刊 林彥君

阿Ken擔任評審，認為選秀也會有看走眼的時候。（ETtoday新聞雲）

網路選秀節目《超級新人王+》繼公布雙金鐘獎主持人Kid與Sandy後，節目評審由阿Ken搭配2位網紅「這群人」的展榮與「反骨男孩」酷炫擔任，不過彼此私下默契似乎有待加強，節目還沒播出，阿Ken竟然已被搭檔展榮惹怒，在攝影棚忍不住對展榮怒吼。

阿Ken與展榮接受比手畫腳大考驗超沒默契，展榮就連最簡單的《超級新人王+》節目名稱都答不出來，讓阿Ken大動肝火，只能一個字一個字形容，講到最後一個字超級新人王「+」，阿Ken問：「減的相反是什麼？」展榮直接回答：「超級新人王加」，讓阿Ken超無言，怒吼：「英文！英文！」

參與過許多選秀節目的阿Ken，這次坐鎮節目裡的戲劇組擔任評審，他看過外貿條件好或天賦異稟的選手參賽，但在最後不一定能繼續發光發熱，反而是對表演非常有熱忱的人，才能夠繼續留在演藝圈。他也說：「就連評審都有看走眼的時候，當初周杰倫也很多人聽不懂他在唱什麼，人家現在還不是天王。」

對於表演，阿Ken認為任何形式都有可能受觀眾歡迎，他說：「再怎麼怪的東西都有人看，重點是要有一顆喜歡表演的心。」在這個節目裡，歡迎各路好手參加，他抱持著廣納百川的心，鼓勵不同形式的表演方式，期盼看到更多優秀的年輕人勇於表現自己。ETtoday新聞雲《超級新人王+》在4月9日於ETtoday星光雲粉絲團與播吧平台播出。

(時報周刊)