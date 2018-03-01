和搭檔沒默契 阿Ken當評審：選秀也會看走眼

阿Ken和搭檔展榮沒默契，私下還被惹怒。（ETtoday新聞雲）

友善列印
時報周刊
林彥君
阿Ken擔任評審，認為選秀也會有看走眼的時候。（ETtoday新聞雲）

網路選秀節目《超級新人王+》繼公布雙金鐘獎主持人Kid與Sandy後，節目評審由阿Ken搭配2位網紅「這群人」的展榮與「反骨男孩」酷炫擔任，不過彼此私下默契似乎有待加強，節目還沒播出，阿Ken竟然已被搭檔展榮惹怒，在攝影棚忍不住對展榮怒吼。

阿Ken與展榮接受比手畫腳大考驗超沒默契，展榮就連最簡單的《超級新人王+》節目名稱都答不出來，讓阿Ken大動肝火，只能一個字一個字形容，講到最後一個字超級新人王「+」，阿Ken問：「減的相反是什麼？」展榮直接回答：「超級新人王加」，讓阿Ken超無言，怒吼：「英文！英文！」

參與過許多選秀節目的阿Ken，這次坐鎮節目裡的戲劇組擔任評審，他看過外貿條件好或天賦異稟的選手參賽，但在最後不一定能繼續發光發熱，反而是對表演非常有熱忱的人，才能夠繼續留在演藝圈。他也說：「就連評審都有看走眼的時候，當初周杰倫也很多人聽不懂他在唱什麼，人家現在還不是天王。」

對於表演，阿Ken認為任何形式都有可能受觀眾歡迎，他說：「再怎麼怪的東西都有人看，重點是要有一顆喜歡表演的心。」在這個節目裡，歡迎各路好手參加，他抱持著廣納百川的心，鼓勵不同形式的表演方式，期盼看到更多優秀的年輕人勇於表現自己。ETtoday新聞雲《超級新人王+》在4月9日於ETtoday星光雲粉絲團與播吧平台播出。

(時報周刊)

I罩杯開中門被嫌下垂 波帝召集乳… 蔡依林曬休養照 DIY再剪極短髮嫩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。