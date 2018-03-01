繆德生為何爬立院？竟是為了掛國旗

2018年03月01日 12:22 中時 朱真楷 、 姚志平

藍天行動聯盟1日舉行「誓死維護中華民國憲法之完整，以及軍人之尊嚴」記者會，出席者為受傷送醫的退役上校繆德生祈福。（姚志平攝）

藍天行動聯盟1日舉行「誓死維護中華民國憲法之完整，以及軍人之尊嚴」記者會，八百壯士副指揮官吳斯懷呼籲，請大家不要再去看繆德生，因為會造成家屬困擾，此外網路若有相關募款都是假的，「家屬完全不接受任何形式的捐款！」（姚志平攝）

藍天行動聯盟1日舉行「誓死維護中華民國憲法之完整，以及軍人之尊嚴」記者會，全民拔菜總部總司令盧朝財在場外對總統蔡英文肖像潑糞，表達抗議。（姚志平攝）

退役上校繆德生因反對蔡政府軍改方案，前天攀爬立法院議場不幸墜樓，生命垂危。引人好奇的是，為何繆德生當天會選擇要往上攀爬？八百壯士執行長羅睿達剛剛透露，其實繆德生的目的不是要佔領立法院或是議場，而是要爬到頂樓懸掛國旗，以及一幅寫著「沒有國軍就沒有國家」的白布條，結果出事之後，布條就跟著不見了。

號召前天立院抗爭的藍天行動聯盟、八百壯士護憲維護指揮部等團體，剛剛召開記者會，針對前天意外做出說明。

八百壯士副指揮官吳斯懷表示，昨天已與繆德生家屬會晤，應家屬期望要做出幾點說明，第一，有關外界謠傳家屬已經放棄急救，這點絕非事實，他們會竭盡手段搶救，不會放棄。第二，外界的關心家屬已經收到，但為因應病情與醫師後續處理，呼籲各界別再前往醫院探視。

第三，目前網路不斷有人假借這起意外事件募款，他們要嚴正澄清，絕對不接受任何捐款。

有關於繆德生的命情，八百壯士執行長羅睿達表示，臺大醫院已經準備好一套醫療作為，目前就等繆德生的腦壓下降後就會處理，家屬也會全力配合。

但引發關注的是，當天繆德生衝入立法院後，鎖定的目標並非當時行政院長賴清德即將前往的立法院議場，而是在一旁的黨團辦公處所往上攀爬。對此，羅睿達說，其實當天繆德生爬上去的時候準備了兩樣東西，第一樣是國旗，第二個則是準備了一幅白布條，上面寫著「沒有國軍就沒有國家」，要把他們掛到立法院上，給蔡政府及所有立委看。

「繆上校的初衷就是這樣，他相信沒有國軍就沒有國家」，羅睿達說，只是沒想到出事後，布條就找不到了。

(中時)