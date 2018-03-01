《全台最速報》放完火跑去三溫暖！北市1死7傷縱火案 嫌犯落網

2018年03月01日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎放完火跑去三溫暖！北市1死7傷縱火案 嫌犯落網

北市龍江路一棟7層樓公寓，1日凌晨2時發生1死7傷縱火案，住在2樓出租套房的59歲張姓男子，疑似與住戶發生口角，竟在2樓門口潑灑汽油縱火，熊熊火勢造成另名55歲謝姓女房客不幸葬身火窟，另有7人受傷。警方上午8點在松山區三溫暖將張嫌逮獲，目前正偵訊中。

◎侯友宜宣布參選：我是最勇敢面對事情的人

新北市副市長侯友宜1日正式宣布參選，侯友宜說，他在菜市場長大，從警以來經歷過無數次生死關頭，說到激動處他也紅了眼眶，他強調，自己是在痛苦中、在感動中不斷成長，他強調他不是最聰明的市長，但他是最勇敢面對事情的人，守護人民、這塊土地，讓他們安居樂業「是我一生永遠不變的職志」。

◎鹽水蜂炮啟炮 月津小鎮現人潮

「開炸啦！」為期2天的台南鹽水蜂炮今天登場，上午8時在鹽水武廟進行啟炮儀式，神轎、移動式炮城及參與人潮擠滿廟埕廣場及道路，不少遊客想提前體驗「犁蜂炮」的刺激，一早就全副武裝前來參與，近距離接觸，被蜂炮威力震懾，但仍直呼「好過癮！」

◎中橫支線巨石砸車 ２歲童喪命

近來地震頻傳造成土石鬆動，極易發生落石事件，中橫公路支線台7甲線25k南山路段在28日深夜將近12點時發生落石擊中車內乘客，導致1名2歲幼兒不幸身亡的事故，公路總局提醒用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區道路時務必小心注意落石。

(中時電子報)