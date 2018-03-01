川普放話「流鼻血」軍事行動 戳中金正恩要害

2018年03月01日 12:50 中時電子報 喻華德

今年一月，《華爾街日報》與《金融時報》報導，美國總統川普考慮對北韓採取代號「流鼻血」（bloody nose）的軍事行動，而據韓國《中央日報》評論委員李哲虎昨日分析指出，北韓突然改變態度積極推動韓朝對話，是因為美國這番論點正中北韓主體思想的痛處。

不久前，韓國政府外圍組織的頂級北韓問題專家們聚在一起，秘密開展了分析北韓今年年初突然改變態度積極推動韓朝對話的原因及真實意圖的工作。金正恩甚至派出有孕在身的妹妹金與正參加平昌冬奧會並提議舉行韓朝領導會談，其如此迫切的背後必有不得已的苦衷。

部分專家認為是經濟制裁收到了成效。去年北韓的煤炭產量比去年同期減少39%，對中國大陸大陸出口更是減少66%，對民間市場使用美元和人民幣進行結算的北韓經濟造成了巨大打擊。但或是因為北韓當局孤注一擲動用了儲備物資的原因，截止2月份，北韓市場的匯率、米價和油價都非常穩定。僅用經濟制裁的效果難以解釋北韓突然改變態度的原因。專家普遍認為，聯合國制裁對北韓經濟的效果要到9至10月才會真正顯現出來。

參加聚會的專家一致認為，相比經濟問題，安全問題才是北韓真正的痛處。也就是說，「北韓開始切身感受到美國軍事手段的恐怖」。對於北韓來說，最可怕的事情莫過於去年12月美國國務卿提勒森所說的「美國正與中國大陸討論如何在北韓發生劇變事件時保證核武器安全的問題」。《紐約時報》報道稱「提勒森洩露了與中國大陸約定的最高軍事機密」。真正令人吃驚的是，中國大陸並未公開否認這點。相反地，北京大學國際關係學院院長賈慶國等大陸的朝鮮半島問題專家還出面表示「中國大陸應當毫不猶豫地與韓美一起討論應對北韓的劇變問題」。這無疑令金正恩感到膽戰心驚。因為它意味著川普所謂的火焰與憤怒、「流鼻血」行動等威脅並非空話。

「流鼻血」軍事行動之所以令人害怕，是因為它針對北韓主體思想特有的「領導論」，精準戳到了北韓的致命痛處。根據北韓「朝鮮語大辭典」解釋，領導是絕對神聖不可侵犯的存在。也就是說，北韓認為要凝聚在領導周圍才能獲得社會政治的生命，與造物主別無二致，而「流鼻血行動」將會摧毀北韓的領導和指揮體系。美國一旦真正動手實施「流鼻血」行動，金正恩將會只有兩條路可以選擇：正面回應則會導致北韓完全崩潰；不作回應，就會被抓住弱點，內部面臨崩潰危機。北韓維係領導體制的最高目標就會受到威脅。因此，金正恩必須不顧一切阻止美國的軍事行動。

韓國總統文在寅去年曾多次強調「將會不惜一切阻止朝鮮半島發生戰爭」。他在光復節挺身而出，表示「沒有韓國的同意，任何國家都不能採取軍事行動」，並在去年12月表示「絕不接受(美國的)先制打擊措施」。這些主張正符合金正恩的心意。因此，北韓問題專家普遍認為「北韓伸出和平的橄欖枝，是為了通過文在寅政府阻止美國採取軍事措施」。

不過《美國之音》在2月中報導稱，美國國會兩黨參議員和一位川普政府高級官員表示，美國沒有針對北韓的「流鼻血」行動，否認了有關美國希望對北韓的核武設施實施先制打擊以避免全面戰爭的說法。

(中時電子報)