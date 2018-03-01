觀光節慶祝大會 陳建仁：政府做觀光業者後盾

觀光局今在圓山大飯店舉行「2018年觀光節慶祝大會」，表揚優良觀光企業、從業人員。（王思慧攝影）

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交通部觀光局今在圓山大飯店舉行「2018年觀光節慶祝大會」，今年共有168個國內、外團體與個人獲獎，特別頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給美國公共電視網製播「Travelscope」旅遊節目導演Joseph Rosendo。副總統陳建仁表示，新南向政策去年做出成績，政府作為觀光業者最有力的後盾，一定傾力推廣觀光。

今年觀光節大會由副總統陳建仁、行政院政務委員張景森、交通部次長范植谷、台灣觀光協會長葉菊蘭、觀光局長周永暉等人出席頒獎。

陳建仁表示，台灣觀光市場正面臨轉型，去年來台旅遊人數創下歷史新高，代表政府新南向政策有成果，針對東南亞國家政府訂下目標，成為友好國家、產業生態鏈結合、人民有緊密關係等，期待未來能與東南亞有更多交流。

陳建仁強調，政府作為觀光業者最有力的後盾，傾力推廣觀光，中央政府發揮整合力量，推展生態旅遊與深度旅行，勉勵業者旅遊型態改變，款待旅客細心不要變，讓更多的人在台灣，有更感動的旅遊記憶。

張景森說，雖然台灣觀光面臨轉型壓力，不過去年歐美、日韓、東南亞旅客成長，客源轉型，這都要歸功於觀光從業人員。希望業者繼續提高服務質量，讓觀光產值成長，政府也傾全力協助觀光產業發展，提升觀光安全品質。

大會中，陳建仁頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給旅遊節目導演Joseph Rosendo。由觀光局與美國公共電視網旅遊節目聯合製作的「台灣澎湖群島」旅遊特輯，為台灣拿下2017年艾美獎「最佳導演」及「最佳旅遊節目主持人」雙料大獎，這是繼「2015台灣燈會」旅遊特輯首獲艾美獎後，再次為台灣觀光影片拿下艾美獎雙料大獎，大幅提升台灣觀光於國際上的能見度，對台灣觀光發展極具貢獻。

(中時)

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