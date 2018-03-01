Gogoro 2被爆問題多 業者：符合交通部規定

議員王威中接獲車主投訴，指電動機車Gogoro 2問題多，已影響行車安全，要求消保官介入調查。（王威中議員研究室提供）

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電動機車Gogoro 2推出後，傳出數起龍頭無故鎖死情形，導致車主重摔，也陸續有車主反映車燈亮度、車輛防水和冷卻進風口進沙進砂問題，嚴重影響行車安全。北市主任消保官表示，會盡快約談廠商了解狀況，並會同交通部檢視是否有設計瑕疵，要求業者3月中前做出回應。

北市議員王威中接獲陳情，指Gogoro 2頻發生龍頭鎖異常狀況，發動時雖能正常催動油門，卻看不出龍頭解鎖狀況，導致民眾誤以為已正常解鎖，一起步就慘摔。

日前業者睿能公司執行長陸學森訪談時，稱沒有龍頭鎖死問題，還說只有1.5％車輛有狀況。王威中認為，光是網路受害網友就超過百位，已目前至少2萬台銷量來看，受害者絕對被低估，業者根本敷衍了事，無視民眾的安全。

車主林先生今也現身說法，他說去年花了近8萬元買Gogoro 2(plus)，不料不僅有龍頭鎖死問題，連坐墊按鈕、競速按鈕、雙黃警示燈等都有狀況，smart按鈕甚至會在行進間自動開關，已影響到行車安全，廠商應把問題說清楚。

何修蘭指出，Gogoro電動機車的消費爭議從前年2件，暴增到去年13件，其中2件是龍頭鎖，其餘是維修爭議，會請快請睿能公司說明，進一步把調查資料提交交通部認定。若是設計瑕疵造成民眾所害，業者需負賠償責任，且若持續未改善，可依消保法開罰3萬至30萬元。

對此，Gogoro行銷總監陳彥揚回應，龍頭鎖的問題，去年10月已召回Gogoro2車輛，並在交通部監督下完成9成，現已無鎖死問題，呼籲車主使用前先做解鎖4步驟再騎乘；他強調，車輛符合交通部規定，若騎乘有任何問題，車輛有提供2年保固，可回原廠修復，後續會全力配合消保官調查。

(中時)

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