NBA》帕總又被驅逐！一眉哥領鵜鶘逆襲馬刺

馬刺前鋒艾卓吉(左)跟鵜鶘安東尼戴維斯身體對抗，企圖找出空檔。(美聯社)

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中時電子報

馬刺總教練帕波維奇1日遭到連吹兩次技術犯規，本季第3度宣告驅逐出場，少了帕總壓陣，馬刺似乎也忘了該怎麼贏球，靠著「一眉哥」安東尼戴維斯最後關鍵4罰全中，鵜鶘終場121比116逆轉擊退馬刺，排名也升西區第5。

帕波維奇是在下半場才剛開始沒多久，馬刺當時還以10分領先來訪的鵜鶘，他因不滿裁判尺度，憤而衝進場內激烈抗議，換來兩次技術犯規直接驅逐，他目前以3次驅逐出場位居聯盟所有教練之首，今天更付出馬刺慘遭逆轉代價。

鵜鶘先靠摩爾最後1分12秒的三分球，取得117比116領先，隨後哈勒戴最後22.6秒兩罰不進，安東尼戴維斯卻搶下進攻籃板，接著站上罰球線罰進兩分，馬刺隨後兩次三分出手沒進，戴維斯最後3.4秒再罰進2分確保鵜鶘勝果。

自從考辛斯整季提前報銷，安東尼戴維斯就扛下鵜鶘搶勝重擔，1日貢獻全場最高26分，且抓15籃板，哈勒戴25分，摩爾17分，隆多13分、12助攻與8籃板，目前鵜鶘35勝26敗，與拓荒者並列西區第5，僅差馬刺半場勝差。

馬刺則以蓋伊替補攻下19分最高，莫瑞18分、9籃板及5助攻，吉諾比利也有17分，馬刺不僅賠上輸球代價，主力前鋒艾卓吉也因腳踝扭傷提前退場，目前傷勢還不明朗，他僅打13分20秒，拿8分、3籃板。

(中時電子報)

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