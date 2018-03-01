新北兒童卡今上路 元宵節持卡免費搭天燈接駁車

2018年03月01日 12:16 中時 譚宇哲

新北兒童卡今天上路，三重國小學童在新北市長朱立倫陪伴下體驗搭乘4折優惠的捷運。（譚宇哲攝）

新北兒童卡今天上路，三重國小學童在新北市長朱立倫陪伴下體驗搭乘4折優惠的捷運。（譚宇哲攝）

新北兒童卡今天上路，三重國小學童在新北市長朱立倫陪伴下體驗搭乘4折優惠的捷運。（譚宇哲攝）

新北兒童卡今天上路，三重國小學童在新北市長朱立倫陪伴下體驗搭乘4折優惠的捷運。（譚宇哲攝）

新北兒童卡今天上路，6至12歲兒童即日起日起持卡搭捷運享有4折優惠，市長朱立倫今天象徵性頒贈新北兒童卡給三重國小學童代表，並陪同24位學童搭捷運，朱立倫也宣布，3月2日元宵節當天，兒童只要持新北兒童卡，就可免費搭乘平溪天燈節接駁車。

朱立倫表示，新北兒童卡由知名繪圖畫家幾米繪製，正面印有奔跑的小女孩與飛翔的白鴿，代表兒童是我們的幸福、希望與未來，希望藉由市府補助的優惠措施，鼓勵家長可以帶著兒童多走出戶外，從小培養使用大眾運輸的習慣。

朱立倫說，新北市6至12歲兒童持新北兒童卡搭北捷、高捷、公車、火車都享有單程票半價優惠，即日起搭乘北捷更有4折優惠，進入新北市各博物館也有免費入場優待，此外，為慶祝新北兒童卡首度發行，3月2日新北市平溪天燈節的活動，持新北兒童卡就可免費搭乘天燈接駁車。

新北市交通局表示，平溪天燈節活動當天9點至24點將實施全面汽、機踏車交通管制，配合交通管制，也分別從木柵動物園、瑞芳火車站及基隆火車站安排接駁公車，希望大家能攜家帶眷搭乘大眾運輸來體驗這場盛會。

(中時)