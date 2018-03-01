「茂谷柑」美味正當時！達人3撇步挑香甜

本年度氣候穩定，使得柑橘類開花、結果率良好，產量預計較去年提升15~20%！目前正值茂谷柑產季。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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春暖花開，本年度氣候穩定，使得柑橘類開花、結果率良好，產量預計較去年提升15~20%。目前正值茂谷柑產季，品嘗正「對時」。新北市果菜公司總經理江惠貞教大家挑選茂谷柑小撇步，秉持三大原則，保證鮮甜多汁。首先觀察蒂頭，微青綠表新鮮；接著看果皮，細緻平滑甜度較高；最後看外型，扁平渾圓且具重量較多汁、口感也較佳。

新北果菜公司與農業局觀察市場茂谷柑供應量增加，啟動「預防蔬果滯銷之促銷機制」，結合剛開幕的板橋果菜市場，於春節前推出團購活動。

近來茂谷柑盛產，新北果菜公司與農業局合作，發動團購活動，並透過新北市各級農會推廣、共同行銷，結合展售活動、網路平台，吸引消費者帶動買氣。參加團購的同仁笑說，茂谷柑是家中小朋友最愛的水果之一，酸酸甜甜的水又多，每次買回家都不怕吃不完，反而擔心吃太多，連正餐都不吃了。

新北市果菜公司總經理江惠貞教大家挑選茂谷柑小撇步，秉持三大原則，保證鮮甜多汁。首先觀察蒂頭，微青綠表新鮮；接著看果皮，細緻平滑甜度較高；最後看外型，扁平渾圓且具重量較多汁、口感也較佳。另購買新北果菜公司也有出產水果禮盒，品質與安全兼具。

農業局表示，茂谷柑滋味層次分明，酸甜多汁，廣受各年齡層喜愛，此外因外形渾圓討喜，且柑桔類與「吉」字諧音，象徵「吉利」，是年節最應景的水果。本次團購短短幾天合計訂購高達5.15公噸，展現新北市龐大「消費力」，歡迎民眾一同「出力」，穩定產地價格，也讓農友安心。

(中時電子報)

茂谷柑滋味層次分明，酸甜多汁，廣受各年齡層喜愛。（新北市農業局提供）

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