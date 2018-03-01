挨批外洩個資 雄獅旅遊這樣回應

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雄獅旅遊去年外洩36萬筆旅客個資，其中24人被詐騙共315.9萬元，消基會今代受害者提起團體訴訟，求償363.9萬元。雄獅旅遊表示，均嚴格遵循個人資料保護法，並指控消基會為調查公司個資保護方式，就公開指稱公司違法，已傷害商譽，期望司法程序儘速釐清公司清白。

雄獅旅遊今發布聲明稿，表示歷來均嚴格遵循個人資料保護法等相關法令規定，設置嚴格客戶個人資料安全保護機制，消基會未實際調查公司個資保護方式，即恣意公開指稱公司有違法相關法令缺失，並非事實，且對公司商譽已造成傷害。

雄獅旅遊表示，於2017年5月間發生個資外洩事件，是境外不法人士利用電腦網路惡意攻擊員工電腦作業系統所致，公司也是不法行為受害者。自事件發生後，公司即盡力配合檢調機關進行偵查，並以電話或簡訊通知客戶注意避免詐騙行為，為維護客戶權益已經盡了最大努力。

故消基會指稱消費者因本公司個資外洩而有損害，公司認為恐屬誤會，但尊重消費者選擇以司法途徑消除雙方紛爭，並期望司法程序得儘速釐清公司清白。

雄獅旅遊表示，就前揭網路攻擊事件已為即時及妥善處理，並續致力提升公司資安防護措施，希望能持續為消費者提供最高等級保障，且公司營運及出團狀況均未受前揭網路攻擊影響，懇請社會大眾放心。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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