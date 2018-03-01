打破歐洲高價紀錄 畢卡索畫作以20億拍出

2018年03月01日 12:25 中時電子報 李靖棠

據美國紐約時報（New York Times）報導，已故抽象大師畢卡索（Pablo Picasso）的畫作，再次出現於蘇富比（Sotheby’s）拍賣會場上，一幅由他在1937年創作、名為「戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉‧德雷莎‧沃特）」（Femme au Beret et a la Robe Quadrillee (Marie-Therese Walter)）的畫作，今天在倫敦拍賣會以6,490萬美元（約19.1億台幣）落槌售出，創下歐洲畫作拍賣紀錄。

Pablo Picasso: A collection of 855 works (HD)

出生於西班牙馬拉加的畢卡索，是20世紀現代藝術的主要代表人物之一，遺作逾兩萬件，是極少數在生前「名利雙收」的畫家之一。受到擔任美術館館長的父親影響，畢卡索從小就展現出對繪畫的熱情與才能。他一生被後世分為4個時期：「藍色時期」（1901－1904）、「粉紅色時期」（1904－1906）、「立體派時期」（1917－1924）和「晚期」（1946－1972）。除了作品豐富外，畢卡索的情史更是繽紛精彩。

據外媒報導指出，此幅畫作是以畢卡索生前的情人之一沃特（Marie-Thérèse Walter）為模特繪製，沃特與畢卡索相識相戀十年，兩人在1937年擁有了愛的結晶- 女兒瑪雅（María de la Concepción Picasso）。

蘇富比印象派與現代藝術部主任麥凱（James Mackie）透露，「這是一幅非常重要的博物館等級畫作，也是首次出現在拍賣場上。」到場的許多知名藝廊主持人、收藏家和研究者，都對此幅畫作給予高度評價。「戴貝雷帽、穿格子裙的女子」出現在畢卡索的關鍵時期（1937），與另一幅偉大畫作『格爾尼卡』（Guernica）同期出現。」

(中時電子報)