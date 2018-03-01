遊日注意！東北、北海道遭強風暴雪 277航班停飛

2018年03月01日 12:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

遊日要注意！此刻日本境內天候惡劣，東北地區、北海道遭強風暴雪肆虐，預期還會出現猛吹雪，目前已有277個航班停飛，JR北海道105個車次停駛，近期台灣民眾有赴日行程，宜多加留心交通狀況的更動。

根據NHK報導，由於低氣壓急速發展，並從日本海進入東北，目前日本已大範圍吹起超強風，北海道更從1日起局部地區可能出現猛吹雪，日本氣象廳已提醒當地民眾，非緊急情況應減少外出。

氣象廳資料顯示，日本時間8點半左右，京都府京丹後市最大瞬間風速達32.8公尺，金澤市為31.7公尺，稍早北海道奧尻町也達24.6公尺。另外，氣象廳也預測，北日本太平洋沿岸會降下濕雪，到2日早晨的24小時雪量，北海道將達70公分，東北也有50公分厚。

受到低氣壓影響，東北地區、北海道的鐵路和航班已停班或停駛。JR北海道宣布105班列車停駛，包括前往札幌函館、釧路、稚内、旭川的29班特急車。另外，日本時間11點截止，包括北海道、東北和關東等機場，已有277個航班停飛。

特別值得關注的是，發達的低氣壓正接近北海道，部份地區從1日至2日期間將降下猛吹雪，屆時交通將大打結。針對可能出現的惡劣天候，日本氣象廳和國土交通省已緊急發布暴風雪警報，呼籲民眾減少不必要的外出。

(中時電子報)