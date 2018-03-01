MLB》太神了！他單局轟雙響率紅雀大逆轉

2018年03月01日 12:33 中時電子報 蔡銘仁

紅雀今(1日)春訓熱身賽跟金鶯交手，前6局打完還以1比9落後，勝算幾乎是微乎其微，不過小將穆諾茲(Yairo Munoz)用不可思議的身手，救了紅雀一命，靠著他7上單局扛2轟領軍，紅雀該局一口氣海灌8分追平，最後反以10比9勝出。

23歲的穆諾茲在紅雀農場評價第12，去年升上3A出賽65場，繳打擊率2成89、上壘率3成16、長打率4成14、7轟、42打點成績。穆諾茲過去在運動家時，曾於2015和2017年參加大聯盟春訓，今年轉到紅雀，也獲邀春訓。

此役穆諾茲先發7棒右外野，前2打席有1安，7上第3次上場打擊，用強悍身手讓所有人眼睛為之一亮。金鶯在馬恰多(Manny Machado)滿貫炮領軍下，前6局豪取9分；眼看球隊處落後，穆諾茲7上第3次上場打擊，一棒轟出左外野陽春炮帶動士氣。

穆諾茲這棒，著實點燃紅雀攻擊火線，隨後整整打了8個人次、追到2分差。此時穆諾茲單局第2次上場打擊，即便眼前的投手換人，他毫不手軟再度把球送上看台，用一發2分炮追平比分。紅雀單局海灌8分，把金鶯打得是頭昏眼花，最後紅雀8上再攻得關鍵1分致勝分，驚險拿下勝利。

穆諾茲2012年從運動家起步，主守游擊防區，不過曾守過多達6個位置；他是透過皮斯卡提(Stephen Piscotty)的3人交易案，因而轉到紅雀。大聯盟過去單局雙響炮出現過60次，儘管穆諾茲這不是例行賽紀錄，打擊實力依舊不容小覷。

「太精采了！」穆諾茲打得好，最開心莫過於紅雀總教練麥西尼(Mike Matheny)，因為原定先發右外野手身體不適，他才緊急把穆諾茲推上火線，意外有好結果。穆諾茲的多功能性，讓麥西尼讚譽有佳，「這很少見，春訓有很多新面孔，多功性的球員讓我們有更多運用空間。」

(中時電子報)