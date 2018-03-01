CIP聯手中鋼 首辦離岸風電維護運轉本土招商

2018年03月01日 13:33 中時 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷說，風機市場非常有潛力，彰化精密機械工廠有能力來生產不同部位的零組件，初估產值有580億規模。（吳敏菁攝）

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中鋼公司1日聯合在彰縣府舉辦「離岸風場維護運轉招商說明會」，近百家廠商參與。（吳敏菁攝）

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中鋼公司1日聯合在彰縣府舉辦「離岸風場維護運轉招商說明會」，是台灣首度由本土與外國開發商共同發起的維護運轉招商，7大產業、近百家出席，彰化縣長魏明谷表示開發風力風電，不是僅在外海，更要在彰化打造產業鏈，從維運到產業，百分百「在地化」促進台灣產業升級。

魏明谷表示，推動離岸風電，建置彰化漁港南側離岸風電運維碼頭，並結合彰濱工業區鹿港西三區緊鄰漁港南側15公頃土地，作為「彰濱離岸風電運維基地計畫」，已獲中央前瞻基礎建設經費補助4.2億，打造彰化將成為全台、乃至亞洲最重要的離岸風電運維基地。

縣府建設處長戴瑞文指出，台灣離岸風電市場整體產值可望達到1.8兆台幣，具有14個潛力風場場址的彰化更是未來離岸風電產業重鎮。CIP持有彰化外海第27號與西島風場外，並與中鋼和日本三菱DGA合作開發第29號風場。

1日CIP與中鋼首次向台灣展示彰化維護運轉碼頭3D示意，並以直升機飛越鳥瞰未來碼頭規劃，並以動畫模擬未來碼頭。

CIP與中鋼承諾在彰化設立維護運轉基地，百分之百「在地化」更要「彰化化」。預計將吸引陸海空運輸、資通訊軟體、機械工程、電機工程、土木工程、教育訓練、服務等7大產業、超過130種公司類別，搭起媒合平台。

彰化縣長魏明谷說，樂見國外專業開發商與台灣在地業者合作，綠能招商運維部分已到位，目前著重在生產零組件部分，風機市場非常有潛力，彰化精密機械工廠有能力來生產不同部位的零組件，邀請CIP及中鋼說明會，期望彰化精密機械工廠參與生產零組件，若產業鏈能聚集在彰化，初估產值有580億規模，期望未來的量繼續擴大。

CIP台灣區計劃執行長侯奕愷表示，計畫下半年在彰化開立維護運轉公司，台灣不僅是CIP在亞洲推動離岸風電的決策中心，更希望將彰化經驗擴大輸出全亞太。

(中時)