駁「威權地景」 郝龍斌：獨派怎不去衝隔絕民意的拒馬？

2018年03月01日 12:55 旺報 潘維庭

獨派青年2月28日到桃園慈湖陵寢對蔣中正棺柩潑灑紅漆，國民黨副主席郝龍斌1日在臉書表示「覺得很荒謬、也憤怒」，郝龍斌質疑，過去幾十年，中華民國不獨立、民主、自由嗎？至於潑漆者批評「威權地景」，郝龍斌則稱，現在的執政者在層層拒馬和警力的保護下，鴨霸、任意制定他們所要的法律和政策，這才叫「威權」；這些隔絕民意的拒馬才是「現在進行式」的威權地景，為什麼這些青年怎麼不敢去衝？

郝龍斌稱，這些抗議人士說要「積極清除威權地景，藉此向後代承諾一個沒有威權符碼和獨裁者崇拜的自由民主獨立國度」，他認為，若他們真的是懷抱正向理念、夢想的年輕人，不該也不會採取這種破壞羞辱、沒有理性的作為。

此外，郝龍斌認為，過去這幾十年，中華民國不獨立、民主、自由嗎？我們早不是他國的殖民地了，我們的人民早就自己當家作主，「正是蔣中正和蔣經國兩位故總統，讓中華民國一步一步走向獨立自主又民主的國家。」

郝龍斌批評這些獨派支持者，認為如果他們不喜歡、不認同這個國家，想再建一個「台灣共和國」，「我想他們應該去找欺騙他們30年、而現在也是中華民國執政黨的民進黨來負責！」

至於「威權地景」，郝龍斌認為，現在的執政者在層層拒馬和警力的保護下，然後鴨霸任意制定他們所要的法律和政策，這才叫「威權」；隔絕民意的拒馬才是「現在進行式」的威權地景，「他們怎麼不敢去衝？」，他認為，這些抗議稱不上轉型正義，充其量只是自以為是的正義，甚至只是假正義之名的個人情緒發洩。

(旺報)