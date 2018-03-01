「聽見旅行」 彭西鄉7年服務300多位聽障者出國旅遊

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觀光局今在圓山大飯店舉行「2018年觀光節慶祝大會」，獲獎旅遊業者中，上順旅遊副總經理彭西鄉因設立「聽見旅行」團致力於專屬聽障者旅遊，提供旅遊資訊平台，獲「優良觀光產業及其從業人員」表揚。

彭西鄉表示，7年前發現聽障朋友由於聽不到，而無法參加旅行團，因此找了手語老師、聚集10幾位聽障朋友，詢問他們怎麼做，才願意參加旅行團，後來成立「聽見旅行」團，成立聽障旅行臉書社團。

首先辦泰國團，第一次只有18位聽障者參加，發現聽障者還有細分為手語、口語、唇語和筆談等四種溝通方式，因此把習慣手語的聽障者坐在遊覽車後面，方便手語老師比手語溝通；唇語族則坐在前面，能更清楚看見導遊在說什麼；口語者有說話能力、筆談者坐中間，用智慧型手機群組溝通，讓聽障者有愉快的旅遊經驗。

彭西鄉說，旅行中遇到較麻煩的是「Morning call」，因為聽障者聽不見電話響，有人買震動器，放在枕頭下，不過擔心還是有人沒起床，因此自己跟飯店要備用鑰匙，請他們房門不要反鎖，方便聯絡。

在這7年間，彭西鄉辦了14個聽障團，費用都跟一般旅行團一樣，也漸漸做出口碑，到現在服務聽障旅客超過300人。現在聽障者都叫他「彭爸」，甚至參加旅行團後，大家也都會定期聚會，聽障者也因此認識朋友，還有人更因此結婚，現在共有4對夫妻，彭西鄉笑說「沒想到變成媒人」，每對新人婚禮都一定參加。

另外，雄獅旅行社總經理游國珍也獲「優良觀光產業及其從業人員」表揚，他說，現在是網路時代，旅行業未來可能企業化或專精化，才能招到更多旅客。

(中時)

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