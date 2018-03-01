綠川百年櫻橋重見天日 遊客驚豔

綠川雙十路到民權路段間規畫「蒲公英」、「優悠水母」、「幸福光球」等，創意藝術光景佈置，每日固定傍晚17時30分至22時開燈！（陳世宗翻攝）

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水利局「新盛綠川水岸廊道計畫」，在綠川辦理汙水截流、旱溪引流、水質改善、景觀營造等工程。（陳世宗翻攝）
台灣大道與綠川東西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」，四端高聳橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆，讓旅客大為驚艷。（陳世宗翻攝）

「綠川百年櫻橋風華再現！」台灣大道與綠川東西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」，經水利局整治工程獲得保存，四端高聳的橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆，春節期間讓旅客大為驚艷。水利局長周廷彰1日說，今昔交錯的櫻橋舊址，讓人洞察綠川百年來與台中都市發展密不可分的關係。

周廷彰指出，該局「新盛綠川水岸廊道計畫」，在綠川辦理汙水截流、旱溪引流、水質改善、景觀營造等工程；整治水岸時，中山綠橋及隱身於台灣大道下方的「櫻橋」部分橋身舊址是重要保存任務；希藉此讓綠川風華再現的同時，更將此珍貴舊城歷史獲得傳承。

水利局表示，「櫻橋」興建於日治時期大正四年（1915年)，是當年櫻橋町通（即台灣大道）跨過綠川的橋面；各界原以為「櫻橋」早於台灣大道拓寬改建時消失，卻在綠川整治工程開蓋時，意外重見天日。「櫻橋」代表中區都市變遷與發展的軌跡，市府特將其完整保留。

周廷彰說，為滿足綠川防洪標準，並兼顧中山綠橋保存，在經過多次與各工程領域專家會勘及討論後，決定於橋下設置防洪箱涵，並採用台中獨有俗稱「夫妻樁」的人工擋土柱工法，穩固橋台基礎，不僅保護古蹟也解決綠川通洪瓶頸問題！

綠川整治工程完成後，櫻橋風華再現！水利局還在櫻橋下方設置浪漫的「紫藤廊道」，也在綠川雙十路到民權路段間規畫「蒲公英」、「優悠水母」、「幸福光球」等創意藝術光景佈置；即日起固定於每日傍晚17時30分至22時開燈，預計展至4月8日。

(中時)

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