逃逸女移工當看護 半小時捲金項鍊落跑

2018年03月01日 13:08 中時 馬瑞君

56歲胡姓男子，去年4月仲介一名逃逸外籍女移工到劉姓女僱主家當看護，沒想到僅上工半小時，偷走劉家貴重的金項鍊、玉墜、外幣等價值20萬元財物落跑，警方循線查獲，另查出胡男共仲介4名逃逸外勞牟利。台中地檢署偵結，依違反就業服務法起訴胡男。

起訴書指出，胡男明知印尼籍女移工「瑪希」、「娜麗」是逃逸外勞，去年4月24日，先仲介瑪希至劉女住處當看護，但僅一天劉女發現她沒有合法工作證件，要求胡男將人帶走。

相隔一天，胡男改帶娜麗到劉女住處工作，

因當時劉女急著去接送小孩而離家，獨留娜麗在家中；沒想到她竟然利用此空檔，將劉家翻了一遍，偷走貴重的9枚戒指、2條玉墜、3條金項鍊、1個金鎖片、及美金、澳幣、馬來西亞幣、泰銖、韓幣等，合計近20萬元後落跑。

劉女返家後，發現女移工不在家，原本不以為意，還以為對方因沒有合法工作證知難而退

，沒想到相隔兩天，一查看才發現家裡的貴重物品都不翼而飛，立刻報警。

警方循線查出，胡男另於4月1日、5月2日，仲介逃逸的印尼籍移工「恩羅頓」和「阿莉」至洗車廠工作，兩人日薪800元，胡男則從其第一個月薪水中，扣取仲介費3000元當報酬。

胡男坦承介詔2名逃逸外勞到洗車廠工作，但僅是帶瑪希去面試看護工，沒有收取仲介費；接著帶娜麗去找瑪希，也不是去工作。瑪希、娜麗兩人則說，當看護工月薪2萬3000千元，但一人僅有工作2天、另一人則是只待半小時就偷竊落跑，都沒有領過薪水。

(中時)