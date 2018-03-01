中國推31優惠 呂秀蓮：要製造「新台中人」

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中國日前推出「31項惠台措施」，前副總統呂秀蓮說，這一招可能比武嚇各厲害。就是要製造「新的台灣中國人」，簡稱「新台中人」。

前副總統呂秀蓮籌組的第一屆「東亞和平論壇」3月3、4日將於圓山飯店舉行，呂秀蓮今爆料，當時的外交部長李大維去年答應協助，「後來過了一個年，現在他高升了，給我放鴿子，原因待查」，所以3日晚上她還要舉辦募款餐會。

呂秀蓮上午舉行「東亞和平論壇」會前記者會，前國安會秘書長張旭成、國家展望文教基金會董事長施正鋒、台灣戰略研究學會理事長翁明賢出席。

行政院長賴清德將受邀出席上午論壇開幕典禮致詞。本屆論壇有多位國際人士受邀與會，包括日本前駐聯合國大使西田恆夫、韓國第24任駐聯合國大使吳俊等人，還有日本眾議院議員鈴木馨祐、韓國國會議員李柱榮在內多個國家的國會議員，以及包括韓國「世界與東北亞和平論壇」主席張誠珉等多位專家和學者。

國際戰略協會創會理事長翁明賢說，中國大陸透過國台辦公布惠台措施，現在不只是「軟得更軟，硬得更硬」，單一惠台措施會形成新的「一國兩區」的概念、「一國新兩區」概念，把台灣當成中國一區享受國民待遇，會產生慈磁吸效果，這是台灣未來要面臨挑戰的地方，這不只是涉及台灣人才過去，未來可能是雙向。

翁明賢強調，中國公布惠台措施，可能也會影響兩岸人民關係條例的修法，如果未來在中國有戶籍必須對台灣戶籍進行調整，如果有更多人去中國大陸，兩岸人民關係條例將會有修正，這個衝擊到台灣內部，蔡政府要想想應該怎麼因應這樣的衝擊。

(中時)

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