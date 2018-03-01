對付陸航母殺手 美海軍要以90億發展雷射武器

美國海軍2017年7月13日操作雷射武器系統的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

為了因應眼前與未來的威脅，美國海軍提案，將在2019會計年度以3億美元（近90億台幣），研發雷射系統。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《亞洲時報》（Asia Times）網報導，這筆預算可望過關，讓海軍的雷射系統朝部署邁進，並對付中國如東風-21D飛彈等反艦飛彈。而美國政府2019年會計年度是從2018年10月1日到2019年9月30日。

在即將來臨的會計年度，美國海軍想要採購4套水面艦海軍雷射武器系統，其中包括與低功率雷射眩目器整合的高能雷射裝置。一旦成功，這系統將能有效抵抗無人機、近岸快速攻擊艇（fast inshore attack craft，FIAC），以及敵方的情報，監視與偵察裝備。

此外，美國海軍想趁新會計年度內，在阿利伯克級（Arleigh Burke-class，DDG 51）飛彈驅逐艦上安裝兩具光學眩目阻絕者（Optical Dazzling Interdictor）海軍系統。

而美國海軍的挑戰之一在於，目前艦載防衛系統的成本遠比中俄等潛在敵人的反艦飛彈與無人機高。此外，美國軍艦所武裝的防空飛彈，還有供使用的方陣近迫武器系統（Phalanx Close-In Weapon System）的彈藥也有限。而面對空飛彈的造價，一枚就可能超過100萬美元（近3,000萬台幣）。

最近美國國會研究處（Congressional Research Service）在報告中指出，目前海軍的艦上防禦武器只能在有限的交戰中提供適當的保護。但是在戰鬥或軍力競賽狀態下，面對像中國這種擁有許多無人機與反艦飛彈，並有能力打造或取得更多類似軍備的國家，美國的成本將變得十分高昂，甚至可能無力負擔。

相對的，專家說，如果解決艦上供電問題，發展雷射武器，未來發射一次的成本還不到1美元，將能大大減輕美國海軍的成本。

(中時電子報)

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文章來源：Navy Requests $300M to Develop Shipboard Defensive Laser Weapons

文章來源：US Navy wants nearly US$300 million for shipboard laser weapons

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