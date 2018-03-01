期勉新空軍司令張哲平 蔡英文：務必嚴密監控敵情

友善列印
中時

蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時強調，面對國家安全的威脅，空軍責無旁貸，務必嚴密監控敵情。

總統表示，除了恭喜新任空軍總司令張哲平，也要交付兩個任務。第一，從去年開始，共軍軍機密集地在臺灣周邊活動，嚴重影響區域間的和平穩定。面對國家安全的威脅，空軍責無旁貸，務必嚴密監控敵情，保持警戒。

總統強調，她也期勉空軍在張司令的帶領下，前瞻思考如何確保未來的空防，並配合國防自主的原則，建立下一世代的空軍戰力。

總統致詞時表示，今天是中華民國空軍的大日子，過去在馮世寬前部長和沈一鳴前司令的努力下，縱使面對中共日益強烈的軍事挑釁，但空軍弟兄姐妹捍衛領空的決心跟能力，獲得民眾的信賴，使得社會穩定不受動搖，國家的發展持續向前。

總統指出，張哲平將軍今天接任空軍司令，接下來，將在既有的基礎上，為國家、國軍及空軍，擔負起重責大任。總統說，張哲平司令是空軍官校71年班畢業，有完整的歷練，是國家培育出來非常重要的國軍領導人才。

至於第二個任務，總統指出，空防是「重層嚇阻」的第一道防線，喪失空防，國家安全將陷入危機。張司令除了要帶領空軍確保現今的空防，更要前瞻思考如何確保未來的空防，並配合國防自主的原則，建立下一世代的空軍戰力。

總統強調，「堅定步伐，踏實前進」，政府一定會全力支持國軍，一起建構新一代的國軍戰力，確保臺澎金馬的防衛安全。

最後，總統再次向張司令及其夫人表達恭喜，並期勉他務必全力以赴，使命必達。

(中時)

中國推31優惠 呂秀蓮：要製造「… 現代直接民主全球論壇2019台中登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。