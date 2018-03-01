無人機頻闖禁區 民航局推宣導短片

2018年03月01日 13:04 中時 陳祐誠

交通部民航局推動《民用航空法》修正，將來重量250公克以上的遙控無人機，須實名註冊，重量在1公斤至25公斤的無人機，要裝置導航設備並取得操作證。民航局今推出2則宣傳短片，讓玩家了解現階段無人機管理規範，避免觸法。

無人機使用越來越普遍，用途也越來越廣泛，為讓無人機管理更為完善，民航法修正案目前正於立法院審議中。

民航局今（1）日推出2則短片，以「生命無價，安全的玩」提醒民眾，無人機如操作不當，恐對飛安造成嚴重威脅。也因此，對侵入機場四周禁止施放有礙飛行物體範圍內的無人機，罰則相當重，民眾一定要謹慎操作，避免荷包大失血。

第一則短片（https://youtu.be/sq-TejUY6LM）為手翻書篇，影片中主角快速翻閱小本書，持續跳動的書頁中，出現的是一架滿載乘客的客機正準備降落，一架無人機突然闖入，機上乘客大受驚嚇。民航局提醒，操作無人機進入機場四周禁止施放有礙飛行物體的範圍內，會遭處30萬至150萬元罰鍰。

另一則短片（https://youtu.be/06MkflnwUww）為罰單篇，從機車（1800）、汽車（2700）、卡車（3600）闖紅燈的罰則，對照於無人機進入機場四周禁止施放有礙飛行物體範圍內，處罰嚴重許多。

民航局表示，民航法修正案尚在立法院審議，此次另外也製作了未來新制的宣導短片，等法案完成立法程序，相關宣導短片就會推出。

(中時)