白肉雞大漲2成　降價等月底

2018年03月01日 13:04 中時 楊騰凱

白肉雞價格去年原為每台斤26元，至今已上漲2成來到31.3元，有速食業者頂不住成本壓力，宣布產品價格將調漲5至30元。農委會指出，去年因業者誤從禽流感疫區進口種雞，遭到攔截撲殺，使整體白肉雞供應不順，預計3月底價格才會回穩，可降回25元。

家禽生產科科長李宜謙表示，近期白肉雞價格確實偏高，每台斤要31.3元，起因是去年有種雞進口來台時，遭防檢局查獲來源國為禽流感疫區，進而遭到撲殺，導致白肉雞雛雞供應不順，再加上去年底至今年初，有一波非常冷的冷氣團影響，不僅白肉雞成長不順，雛雞孵化也不易，至今雛雞供應量都不太夠，雛雞正常價格每隻約17元至18元左右，去年以來一路上漲，現在雛雞1隻也要31元。

李宜謙指出，白肉雞飼養期短，只要35天就能上市，任何風吹草動都會影響生產過程，使價格走高，白肉雞基本上都是走業務通路，直接賣給速食業者或雞排店，因此，直接受到白肉雞漲價壓力影響的，仍以速食、雞排等業者為主，預計3月底之後，隨著天氣回暖利於飼育，產量將提升，整個白肉雞的供應情形會恢復穩定，使價格回跌，白肉雞價格可望回到每台斤25元左右。

李宜謙表示，市場上消費者直接購買到的雞肉以土雞為主， 隨著過完年後需求下降，土雞價格也走跌，年前每台斤價格為50.7元，現在則為47.7元，預計下波土雞消費高峰，要等到4月的清明節。

防檢局副局長施泰華指出，去年確實有兩批肉種雞在機場遭攔截銷毀，一批為去年5月26日，當時業者進口了約1.1萬隻，由於進口來源美國田納西州為禽流感疫區，因此不得進口，全數銷毀，後來業者又於去年6月下旬再度進口約1.1萬隻，此次則因天氣熱，雞隻熱緊迫死亡大半，業者自願放棄，也遭銷毀。

(中時)