陳喬恩赴美甩酒駕 體貼神秘男伴曝光

陳喬恩到美國旅遊，被拍到陳正飛幫她穿衣。（圖／取自陳喬恩、八教父微博）

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中時電子報
網友爆料看到陳喬恩男伴。（圖／取自八教父微博）
粉絲解釋兩人只是閨蜜。（圖／取自八教父微博）
陳喬恩和陳正飛有多年交情。（圖／中時資料照片）

38歲陳喬恩年初在台北街頭酒駕被捕，上月底獲判緩起訴確定，須服60小時義務勞務，心上大石落地後，陳喬恩近來也頻在微博分享心情，最近到美國度假的她，被網友目擊與一名男伴走得近，對方還體貼幫她穿衣，但照片曝光後，不少陳喬恩粉絲都留言：「陳正飛閨蜜而已」、「恩迷都認識的好閨蜜飛哥」，解釋兩人只是好友關係。

陳喬恩過年期間和家人在北京過節，照片中可見她終於一掃先前酒駕陰影，展露笑顏，近來她在微博透露人在美國，「八教父」微博則爆料，有人目擊陳喬恩和一男在美國蜜遊，更說：「舉止親密，從顏值看有點般配！​​​​」

照片中的陳喬恩穿著白T恤與牛仔褲，一旁的男伴正體貼的幫她穿上外套，互動親密，不少人發現該男身分其實是MTV台DJ陳正飛，2人相識至今超過16年，可說是陳喬恩的專屬「大仁哥」，2014年陳正飛還在女方生日會上單膝下跪求婚，隔年陳正飛解釋，彼此曾說好等陳喬恩35歲若沒嫁出去就結婚，2014年正好是陳喬恩的35歲，他便上演求婚記實現諾言。

陳正飛更放話說：「如果她需要的話一定會兌現（求婚諾言），但是我覺得她應該沒這方面的需要」，暗示對陳喬恩的感情動態十分清楚，如今被拍同遊美國，不少網友都放心說：「陳正飛閨蜜而已」、「陳喬恩生日還請他當主持呢，都說了只是好朋友而已」，但也有人虧：「對外男閨蜜，其實是男女朋友」。

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(中時電子報)

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