現代直接民主全球論壇2019台中登場 盼更落實直接民主

2018年03月01日 14:18 中時 陳世宗

全球論壇聯盟共同創辦人Bruno Kaufmann(布諾．高曼)及Joe Mathews(喬．馬修)，1日與台中市長林佳龍簽署「2019現代直接民主全球論壇合作備忘錄」，宣布這場直接民主盛會將於2019年移師台中舉辦。林佳龍說，明年全球論壇在台中，期待藉此讓台灣直接民主更加落實。

現代直接民主全球論壇自2008年在瑞士阿勞市舉辦第一屆會議，陸續於韓國首爾、美國舊金山、烏拉圭蒙特維多、突尼西亞突尼斯、西班牙聖塞巴斯提安舉辦，今年預定於義大利羅馬舉行。

市府指出論壇聚焦公民投票、數位民主、人權等直接民主政治發展議題，邀請全球超過30個國家、300名以上的學者專家、政府官員及議題倡議者出席，依當時全球民主政治發展情形及重要議題，以主辦城市為名發表宣言。

林佳龍指出，市府和現代直接民主全球論壇聯盟簽署合作備忘錄，將於2019年在台中市舉辦全球論壇是一個很好的時機，也是讓台灣可以加入全球民主社群重要的一步；尤其台中市剛受邀作為今年9月在羅馬將成立的「世界民主城市聯盟」發起城市，讓他感到與有榮焉。

全球論壇聯盟主席Bruno Kaufmann(布諾．高曼)說，台中市是直接民主的表率，他與Joe Mathews(喬．馬修)在訪談期間都有進行觀察，知道市府已打下許多基礎建設，包括青年事務審議會、參與式預算，及未來INGO中心也將落腳台中等，為市民營造一個良好環境，讓市民聲音可以被聽到。

Bruno Kaufmann(布諾．高曼)表示，今年全球論壇將於9月26至29日在羅馬舉行，屆時將提議成立「世界民主城市聯盟」，成員包括在全球推動民主進程最先進的地方政府；他正式邀請台中市成為聯盟創始會員，彼此砥礪在推動公民參與、參與式民主及現代民主架構更上一層樓。

(中時)