代誌大條！經部暗示：4月電價可能上漲

2018年03月01日 13:11 中時 張理國

衛生紙上漲的預期心理，帶動物價蠢蠢欲動，經濟部次長龔明鑫暗示，4月的新電價可能會上漲，其中330度以下的民生用電不會漲，考量到如果電價反映若造成短期物價影響，也許會對小商家有特別考量，但對大型企業及用電大戶，因台灣電價相對其他國家低，國際競爭力不會受到傷害，相關調整是一個方向跟原則，最後還是要由「電價費率審議會」決定是否要漲。

民眾爆發衛生紙搶購潮，行政院會後記者會唯一的焦點，幾乎都在因應衛生紙問題，包括行政院副院長施俊吉、 政院發言人徐國勇、央行總裁楊金龍、國發會副主委邱俊榮、經濟部次長龔明鑫、公平會主委黃美瑛、主計長澤民、農委會副主委陳吉仲等人一字排開，都在強調物價穩定，衛生紙供應無虞。

行政院長賴清德在聽取各部會簡報後也說，今年台灣的物價會相當穩定，衛生紙供應無虞，不會帶動其他物價上漲，經濟部、公平會、法務部、消保處等相關單位也嚴密查核，防止人為操縱，如經查證確有違反聯合行為或其他禁制規定，應即予以嚴處，並公布違法廠商名單，絕不允許聯合哄抬物價或囤積居奇的不法行為。

不過，經濟部次長龔明鑫被問到如果電價上漲，台電超額盈餘800多億會不會被一次用磬穩定電價時說，「電價費率審議會」三月才會召開，這次調漲，會不會把平穩的準備一次用掉，答案是不會，基本上330度以下民生用電不會漲，大家可以安心，漲價部分也會考量到如果電價反映造成短期物價影響，也許會對小型商家有特別考量，但對大型企業用電大戶，台灣電價相對其他國家低，國際競爭力不會受到傷害，這是一個方向跟原則。

另外，公平會主委黃美瑛則說，對於衛生紙搶購問題，是否涉及聯合行為放話，相關調查仍在進行，會儘快公布調查結果。

徐國勇則說，他的辦公室也派出祕書到各個賣場實地查訪照相，很多的賣場都沒有缺貨，衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來，架上的貨也沒有人在搶。

(中時)